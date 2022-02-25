الديك الرومي تعرفي على طريقة طهي الراعي الرسمي للعزومات الرمضانية

يصنف الديك الرومي على أنه نوع من أنواع الطيور ومصدر من المصادر الأساسية للحم الأبيض، وهو من أهم الأصناف الأساسية بشكل خاص في المناسبات والعزائم، التي تُقام بشهر رمضان الكريم، فلاتجد سفرة خالية من هذا الصنف اللذيذ، وله الكثير من الطرق التي يتم استخدامها، من أجل إعداد طبق شهي من هذا الطعام، سواء على طريقة الشي أو الحشو بالخضار أو محشي بالأرز، وهناك نوع مقلي بالشوربة.

الديك الرومي المشوي

المقادير

أولاً التتبيلة

ديك رومي، وزنه لايقل عن سبعة كيلوغرامات.

ثلاث ملاعق من العسل.

ملعقة كبيرة من ليمون مبشور.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من الزعتر المطحون.

ثوم مطحون جيداً بمقدار ستة فصوص.

ثانياً:- طريقة تحضير

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق من الزعتر.

مكعب مرق دجاج.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق إكليل الجبل المطحون.

بصلة كبيرة وقطعيها إلى شرائح.

رأس ثوم كامل مطحون.

ليمونة وقطعيها إلى شرائح.

برتقالة وقومي بتقطيعها إلى شرائح صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ثلاث ملاعق من زيت الزّيتون.

ورقتان من ورق الغار.

ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.

طريقة عمله بالحشو

خليط الحشو

أربعة أكواب من الأرز الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

بصلة كبيرة الحجم، مطحونة جيداً إلى قطعة ناعمة.

كمية تُقدر بثلاث ملاعق كبيرة من الثوم الباودر

نصف كوب من البقدونس المطحون.

أربع ملاعق كبيرة من عُشبة الصنوبر.

نظفي الديك الرومي بشكل جيد، تخلصي من الجلد الزائد أو الدهون الزائدة على جسمه.

صفيه جيداً من الماء ضعيه في مصفاه.

طريقة العمل