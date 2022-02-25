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عمر شويل - جدة طريقة عمل المشبك السوري في المنزل - ثقفني
طريقة عمل المشبك السوري في المنزل ٬ بطريقة سهلة وبمكونات غير مكلفة ، يعتبر المشبك السوري أحد أنواع الحلويات الغنية بالسكريات والسعرات الحرارية ، وهو مشبع بالشراب ، حيث تلجأ الكثير من النساء إلى تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه من متاجر الحلويات بسبب بساطة مكوناته وطريقة تحضيره سهلة وسريعة ، وفي هذا المقال سنعرض طريقة عمل المشبك السوري.
طريقة عمل المشبك السوري
سهلة التحضير في المنزل ، فهي لا تتطلب الكثير من الوقت للتحضير ، ولنجاح حلية المشبك يجب اتباع الخطوات التالية:
- اخلطي الدقيق الأبيض ونشاء الذرة والسكر والخميرة في وعاء عميق. أضف كمية ماء الورد إلى خليط الدقيق.
- صب الماء الفاتر فوق الخليط ، واخلط جميع المكونات معًا حتى تحصل على خليط سائل.
- غطي العجينة واتركيها تنتفخ في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. أضيفي الزيت النباتي إلى المقلاة وضعيه على نار متوسطة حتى يصبح ساخناً.
- ضعي جزءًا من المزيج في كيس المعجنات.
- شكل دوائر متصلة في المقلاة أو دائرة صغيرة واحدة.
- اتركي المشبك في الزيت الساخن حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.
- أزل المشبك من الزيت وضعه على الفور في وعاء التنقيط.
- أخرجي أقراص التثبيت من وعاء الشراب ، واتركيها تجف من الشراب الممزوج بها ، ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها على الفور.
المشبك السوري بالسميد
طريقة تحضير المشبك السوري بالسميد ، فهذه الحلوى سهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الوقت والجهد ، وفيما يلي خطوات المشبك السوري:
- نضيف الدقيق الأبيض والسميد والملح والبيكنج بودر والخميرة والسكر في وعاء عميق ونخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس معًا.
- يُسكب الزبادي والزيت النباتي في الخليط ، ويُمزج المزيج حتى يتماسك الخليط.
- أضيفي الحليب الدافئ تدريجيًا ، مع الاستمرار في خفق المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسلسة.
- تُغطّى العجينة بورق لاصق وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة.
- ضعي العجينة في كيس المعجنات.
- سخني الزيت النباتي في مقلاة على الموقد.
- شكلي العجينة في الزيت حتى تحصلي على شكل قرص دائري.
- اتركي المشبك في الزيت الساخن حتى يصبح لونه ذهبيًا من كلا الجانبين.
- ارفع الملقط من الزيت وضعه مباشرة في وعاء الشراب.
- ضعي المشبك في طبق التقديم ، ورشي عليه جوز الهند المبشور ، وصحي ونعيم.
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