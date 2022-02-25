طريقة عمل المشبك السوري في المنزل ٬ بطريقة سهلة وبمكونات غير مكلفة ، يعتبر المشبك السوري أحد أنواع الحلويات الغنية بالسكريات والسعرات الحرارية ، وهو مشبع بالشراب ، حيث تلجأ الكثير من النساء إلى تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه من متاجر الحلويات بسبب بساطة مكوناته وطريقة تحضيره سهلة وسريعة ، وفي هذا المقال سنعرض طريقة عمل المشبك السوري.

طريقة عمل المشبك السوري

سهلة التحضير في المنزل ، فهي لا تتطلب الكثير من الوقت للتحضير ، ولنجاح حلية المشبك يجب اتباع الخطوات التالية:

اخلطي الدقيق الأبيض ونشاء الذرة والسكر والخميرة في وعاء عميق. أضف كمية ماء الورد إلى خليط الدقيق.

صب الماء الفاتر فوق الخليط ، واخلط جميع المكونات معًا حتى تحصل على خليط سائل.

غطي العجينة واتركيها تنتفخ في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. أضيفي الزيت النباتي إلى المقلاة وضعيه على نار متوسطة حتى يصبح ساخناً.

ضعي جزءًا من المزيج في كيس المعجنات.

شكل دوائر متصلة في المقلاة أو دائرة صغيرة واحدة.

اتركي المشبك في الزيت الساخن حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً .

أزل المشبك من الزيت وضعه على الفور في وعاء التنقيط.

أخرجي أقراص التثبيت من وعاء الشراب ، واتركيها تجف من الشراب الممزوج بها ، ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها على الفور.

المشبك السوري بالسميد

طريقة تحضير المشبك السوري بالسميد ، فهذه الحلوى سهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الوقت والجهد ، وفيما يلي خطوات المشبك السوري: