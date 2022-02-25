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طريقة عمل المشبك السوري في المنزل

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عمر شويل - جدة طريقة عمل المشبك السوري في المنزل - ثقفني

طريقة عمل المشبك السوري في المنزل ٬ بطريقة سهلة وبمكونات غير مكلفة ، يعتبر المشبك السوري أحد أنواع الحلويات الغنية بالسكريات والسعرات الحرارية ، وهو مشبع بالشراب ، حيث تلجأ الكثير من النساء إلى تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه من متاجر الحلويات بسبب بساطة مكوناته وطريقة تحضيره سهلة وسريعة ، وفي هذا المقال سنعرض طريقة عمل المشبك السوري.

طريقة عمل المشبك السوري

سهلة التحضير في المنزل ، فهي لا تتطلب الكثير من الوقت للتحضير ، ولنجاح حلية المشبك يجب اتباع الخطوات التالية:

  • اخلطي الدقيق الأبيض ونشاء الذرة والسكر والخميرة في وعاء عميق. أضف كمية ماء الورد إلى خليط الدقيق.
  • صب الماء الفاتر فوق الخليط ، واخلط جميع المكونات معًا حتى تحصل على خليط سائل.
  • غطي العجينة واتركيها تنتفخ في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. أضيفي الزيت النباتي إلى المقلاة وضعيه على نار متوسطة حتى يصبح ساخناً.
  • ضعي جزءًا من المزيج في كيس المعجنات.
  • شكل دوائر متصلة في المقلاة أو دائرة صغيرة واحدة.
  • اتركي المشبك في الزيت الساخن حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.
  • أزل المشبك من الزيت وضعه على الفور في وعاء التنقيط.
  • أخرجي أقراص التثبيت من وعاء الشراب ، واتركيها تجف من الشراب الممزوج بها ، ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها على الفور.

المشبك السوري بالسميد

طريقة تحضير المشبك السوري بالسميد ، فهذه الحلوى سهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الوقت والجهد ، وفيما يلي خطوات المشبك السوري:

  • نضيف الدقيق الأبيض والسميد والملح والبيكنج بودر والخميرة والسكر في وعاء عميق ونخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس معًا.
  • يُسكب الزبادي والزيت النباتي في الخليط ، ويُمزج المزيج حتى يتماسك الخليط.
  • أضيفي الحليب الدافئ تدريجيًا ، مع الاستمرار في خفق المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسلسة.
  • تُغطّى العجينة بورق لاصق وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة.
  • ضعي العجينة في كيس المعجنات.
  • سخني الزيت النباتي في مقلاة على الموقد.
  • شكلي العجينة في الزيت حتى تحصلي على شكل قرص دائري.
  • اتركي المشبك في الزيت الساخن حتى يصبح لونه ذهبيًا من كلا الجانبين.
  • ارفع الملقط من الزيت وضعه مباشرة في وعاء الشراب.
  • ضعي المشبك في طبق التقديم ، ورشي عليه جوز الهند المبشور ، وصحي ونعيم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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