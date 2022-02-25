كيفية عمل حلويات التوفي بالحليب ٬ حلويات التوفي بالحليب المتخمر من ألذ أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل ، وصفتها سهلة ولا تحتاج إلى وقت طويل للتحضير ، كما أنها تعتبر من الحلويات المميزة لكلا البالغين ويحبها الأطفال ، وهي لا تتطلب الكثير من المكونات في تحضيرها ، قوامها مشابه جدًا للكراميل ، ويمكن تقديمها في أكثر من شكل وإضافات مختلفة ، اعتمادًا على ما لديك في المطبخ.

كيفية عمل حلويات التوفي بالحليب

لعمل الصوص ، يجب تحضير كل ما يلي: ملعقتان كبيرتان من السمن. ربع كوب قشطة أو كريمة حلويات حسب المتاح لديك. كوب سكر. علبة حليب مكثف محلي وأربع قطع من جبن كيري لعمل الصلصة البيضاء. كيف تستعد نتبع هذه الخطوات للحصول على الوصفة: نرفع مقلاة على النار ونضع الحليب البودرة فيها ونقلب حتى يبدأ لونها في التغير ويصبح بني. نحضر وعاءًا كبيرًا نسبيًا ، نضيف البيض مع الفانيليا ونخفقهم معًا ، ثم نضع الزبدة والسكر تدريجيًا عليهم ونقلب حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض. نسكب مسحوق الحليب المخمر على باقي المكونات ، ونضع رشة ملح عليها مع البيكنج بودر واستمر في التقليب ، وأخيراً الماء حتى يميل القوام إلى السائل. نسكب المزيج في صينية مبطنة بمكعب من الزبدة ، ونجهز فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ، نضع المزيج فيه ونتركه لمدة ثلث ساعة تقريبًا ، ثم نخرجه. نستمر في صنع حلوى التوفي بالحليب المخمر عن طريق تحضير صلصة التوفي بإضافة السكر في إناء على النار حتى يبدأ في الذوبان مع الحرص على تقليبها باستمرار حتى لا تحترق. نستمر في التحريك حتى يتحول لون السكر إلى البني ، ثم نضع الزبدة ونستمر في التقليب بسرعة ، ونضيف القشطة في النهاية حتى نحصل على خليط متجانس. وزعي صلصة التوفي فوق الصينية المعدة مسبقًا بعد التأكد من وصولها لدرجة حرارة المكان ، وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. نحضر الصلصة البيضاء بخلط الجبن مع الحليب المكثف المحلى ونزينها بحلويات التوفي بعد تقطيعها وقبل التقديم.

التوفي بالحليب المحموس وجوز الهند

لتحضير الحلوى ، اتبع الخطوات التالية:

نضع الحليب المجفف في إناء ونضعه على الموقد على نار خفيفة حتى يتحمص ويصبح لونه أصفر قليلاً ، ثم نخرجه ونتركه حتى تصبح درجة حرارة المكان. أضيفي كوبًا وربعًا من السكر إلى الحليب بعد أن يبرد واستمري في التقليب ، ثم أضيفي الفانيليا والبيض والبيكنج باودر إليه واخلطيهم معًا حتى تتجانس المكونات. ضعي جوز الهند على الخليط السابق واستمري في الخلط حتى يصبح القوام متجانسًا. قم بتشغيل الفرن واتركه حتى يسخن لمدة عشر دقائق ، في هذه الأثناء نقوم بإعداد صينية للخبز ونقوم بدهنها بمكعب الزبدة. نسكب المزيج على الصينية ، ثم نضعه في فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية ونتركه لمدة ثلث ساعة على الأقل حتى يحصل على التسوية المطلوبة. نبدأ في صنع طبقة التوفي بوضع باقي السكر في وعاء غير لاصق على الموقد ، وتقليبها باستمرار حتى تذوب وتتحول إلى اللون الذهبي ، ثم نسقط الكريمة عليها مع الاستمرار في الخلط. نرفع صوص التوفي عن الموقد ونسكبه فوق الحلوى بعد أن يخرج من الفرن وبعد أن تصبح درجة حرارة المكان.