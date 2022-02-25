نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب سكر أعملي كمية كبيرة من غزل البنات بطعمها الخطير في 10 دقائق احسن من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بكوب سكر عمل غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط، غزل البنات من الحلويات التي يحبها الاطفال بصورة كبيرة وهي من الحلويات التي تذكرنا جميعا بأيام الطفولة, وهي عبارة عن سكر وبعض المكونات البسيطة الاخري وفي الغالب ما يتم شراء حلوي غزل البنات من محلات الحلويات بمبالغ كبيرة بجانب احتوائها على مواد حافظة مضرة بالصحة, ولذلك نجد ان الكثير من الامهات يرغبن في الحصول على طريقة لعمل غزل البنات في البيت دون استخدام ماكينة خاصة لتحضيرها وذلك لتوفير التكلفة وضمان نظافتها وعدم احتوائها على مواد حافظة, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير غزل البنات بسهولة في البيت دون الحاجة الي اي اجهزة معينة.

غزل البنات بكوب سكر

ماهي مكونات عمل غزل البنات

كوب سكر.

نصف كوب ماء

معلقة عصير ليمون.

معلقة فانيليا.

الوان صحية.

ما هي خطوات عمل غزل البنات في البيت بسهولة

دائما ما يعتقد الكثير من الامهات انه من الصعب عمل غزل البنات في البيت بسبب عدم توافر الماكينة الخاصة بتحضيره ولكن يمكن تحضيره دون استخدام ماكينة او خلاط اوي اي جهاز من خلال الخطوات التالية:-

يتم وضع السكر مع الماء في اناء على النار ويقلب كل منهم حت يذوب السكر.

يضاف عصير الليمون والفانيليا الي الخليط ويقلب كل منهم.

يترك الخليط على النار عشر دقائق ويرفع من النار, واخيرا يضاف الالوان المفضلة وتقلب.

يتم استخدام معلقة خشب في تقليب الخليط بسرعة حتى تتكون خطوط رفيعة من السكر ويتم تجميع هذه الخطوط على عصا خشبية وتقدم.

مخاطر تناول كميات كبيرة من غزل البنات

تناول غزل البنات بكميات مناسبة لا يشكل ضرر ولكن الافراط في تناوله له العديد من الاضرار حيث يحتوي على مسبة كبيرة من السكر التي تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاضها فجأة وبالتالي الشعور بالجوع بشكل متكرر وتناول كميات كبيرة من الطعام وزيادة الوزن بشكل كبير, يعمل السكر على تقليل مناعة الجسم بشكل ملحوظ وبالتالي العدوي المتكررة, ويسبب السكر الزائد الكسل وعدم القدرة على القيام بالمهام المختلفة, ويقلل من نشاط الجهاز الهضمي والشعور بعسر الهضم.

طريقة عمل المارشميلو البيتي بكوب سكر

يمكنك عمل المارشميلو البيتي اللذيذ في منزلك مثل المطاعم باستعال كوب واحد فقط من السكر يعطيكي مارشميلو بيتي مثل المطاعم قومي بإتباع الخطوات التي قمنا بذكرها مع إضافة بعض الألوان الطبيعية التي تعطي لون رائع المارشميلو البيتي ثم قومي بعمل نؤا النوع اللذيذ في منزلك في دقائق بدون اي مجهود عليكي انباع