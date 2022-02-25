كيفية عمل بان كيك الشوفان٬ تعتبر من الوصفات المميزة واللذيذة التي يتقبلها الأطفال والكبار ، والآن يمكنك تقديم الفطائر بالعديد من الوصفات الصحية ومنها الشوفان والتي تعتبر صحية للغاية مقارنة بطريقة صنع الفطائر بالدقيق ، كما أنها واحدة من الأطعمة المفضلة لدى أخصائيو الحميات والتي تتم من خلال العديد من الوصفات المتنوعة

كيفية عمل بان كيك الشوفان

طريقة فطيرة الشوفان من أسهل الوصفات التي يحرص على تقديمها. بالطبع الوصفة تستبدل الدقيق بالشوفان الصحي الذي يحتوي على مغذيات عالية: نضع الشوفان مع الدقيق ونقلبهم جيداً في وعاء كبير ، ثم نضيف الملح والبيكنج بودر إليهم ، واستمر في التقليب جيداً. بعد ذلك ، يجب إضافة البيض المخفوق مع الحليب والزيت معًا إلى الخليط ، وتقليب الخليط جيدًا ، حتى يتم الحصول على عجينة سائلة تشبه عجينة الكيك. نحضر مقلاة على النار ، ونضع الزيت فيها ، ونضع ربع كمية خليط فطيرة الشوفان ونتركها حتى يتحول لونها إلى الأحمر ، ثم اقلبها على الجانب الآخر حتى يصبح لونها بنيًا أيضًا. أخرجي البان كيك من المقلاة على ورق المطبخ حتى يمتص الزيت جيدًا من البان كيك. كرري تحمير الفطائر بنفس الطريقة حتى تكتمل كمية الخليط تمامًا. يمكنك تقديم الفطيرة ساخنة مع العسل الأبيض وقطع الفاكهة ، أو حسب الرغبة مع قشطة شانتيلي.

بان كيك الشوفان بدون دقيق

طريقة فطيرة الشوفان بدون دقيق

وهنا لا يتم استخدام دقيق إطلاقاً مع الوصفة ، وهذه الطريقة مفضلة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح ، ويفضلون نفس طريقة التحضير كيف تستعد يجب طحن الشوفان جيدًا في مطحنة التوابل في الخلاط الكهربائي ، ثم الاستمرار في الطحن حتى يصبح الشوفان ناعمًا. نضع الشوفان في وعاء عميق ونضيف البيكنج بودر والقرفة والملح والسكر ونخلط المكونات جيداً. في وعاء آخر ، ضعي البيض المخفوق مع الزيت والحليب ، ثم قلبيهم جيدًا ، أضيفي الفانيليا واستمري في الخفق حتى يصبح الخليط متجانسًا. أضف المكونات الجافة إلى المكونات السائلة أو العكس ، وعليك أن تخلطها جيدًا ، حتى تحصل على خليط سائل متماسك. اتركي خليط فطيرة الشوفان لمدة 10 دقائق ، قبل البدء في خبزها. عند التسوية ، نضع مقلاة غير لاصقة على النار ونضع فيها القليل من الزيت ونضع ملعقة كبيرة من العجينة ونضعها في المقلاة. يمكنك دهنها بالتساوي من خلال الملعقة ، وتركها حتى تصبح ذهبية اللون. اقلبها على الجانب الآخر ، بحيث تأخذ نفس اللون من كلا الجانبين ، ارفعها عن النار وضعها على ورق المطبخ حتى تمتص الزيت الزائد في الفطيرة. كرر نفس العملية حتى تنتهي من كمية العجين المتاحة. ضعي فطيرة الشوفان في طبق التقديم بجانب صلصة الشوكولاتة ، وقدميها لأطفالك وعائلتك بسعادة وشفاء.