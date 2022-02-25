اصنعي البيتزا الإيطالية محشية الأطراف بطريقة بسيطة وبمذاق رائع ولذيذ

البيتزا الإيطالية محشية الأطراف ، تعتبر من ألذ أنواع البيتزا يتم تحضيرها بخطوات سهلة جداً داخل المنزل، وتمتاز البيتزا الإيطالية بقوام رقيق وطري في المنتصف، وتعد من أكثر الأكلات الشهية وتشتهر الكثير من المطاعم بعملها، وتعد هي من الوجبات السريعة التي يمكن إعداد عجينتها والاحتفاظ بها داخل الثلاجة، ثم يتم إخراجها عند الحاجة وتجهيزها بكل سهولة بحشوات مختلفة مثل شرائح الخضار والجبن أو أي نوع من اللحم حسب الرغبة، فهي وجبة بسيطة وفي نفس الوقت سريعة ومناسبة جداً للأشخاص اللذين ليس لديهم الكثير من الوقت لإعداد الوجبات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البيتزا الإيطالية محشية الأطراف بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل البيتزا الإيطالية محشية الأطراف

تتكون البيتزا من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

مكونات العجينة

3 أكواب وثلث دقيق أبيض.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة عسل أبيض أو سكر.

نصف ملعقة صغيرة خميرة.

كوب وربع من الماء الدافئ.

للصلصة

3 حبات طماطم مقطعة.

3 فصوص ثوم.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزعتر والبهارات الإيطالية.

3 ملاعق من معجون الطماطم

ماء.

للوجه

شرائح زيتون.

جبن موتزاريلا مبشور.

أصابع جبن موتزاريلا .

شرائح من الخضار( فلفل أخضر ، بصل، طماطم).

طريقة التحضير

يتم تحضير البيتزا الإيطالية محشية الأطراف بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء نضيف الماء الدافئ ثم نضيف العسل والملح والخميرة ونمزج المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض وتتفاعل. ثم نضيف في وعاء آخر الدقيق ثم نضيف إليه خليط الخميرة السابق ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض. نعجن المكونات باليد لمدة دقيقتين حتي تتشكل لدينا عجينة طرية تلتصق قليلاً باليد. نغطي العجينة ثم نتركها في مكان دافئ حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تحضير الصلصة