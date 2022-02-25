نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماكينة.. لف ورق العنب والكرنب بالمقص بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 3 كيلو بدون تعب في المقال التالي
لف ورق العنب والكرنب بالمقص من أهم وأسرع الطرق والتي من خلالها سيكون من السهل على كل ربة بيت أن تعد تلك الوجبة المعروفة من المحاشي للخضار الورقي من نوعيه، والإنجاز السريع لخطوة اللف للورق ومن دون أن يكون هناك أي عناء مع التحضيرات الأساسية لعمل المحشي، ومن خلال الآتي يمكنك متابعتان حيث نقوم بالعرض المفصل للخطوات الأهم والتي تساعدك في عمل المحشي بأقل وقت باستعمال المقص.
لف ورق العنب والكرنب بالمقص
لف ورق العنب والكرنب بالمقص بسرعة من السهل أن يتم من خلال الاستعانة بتلك الأداة، ومن الممكن أن تقوم ربات البيوت بلف سريع للخضار الورقي وخلال أقل وقت، ومن الممكن الاستعانة بالخطوات البسيطة واتباعها وهذا ما ييسر على ربة المنزل كثيرا في خطوات الإعداد لتلك الوجبة المفضلة من قبل الكثيرين وتيسير التحضير لوصفة المحاشي الورقية المميزة، وفيما يلي توضيح لأهم الخطوات التي تساعد في إنجاز اللف للمحاشي الورقية وهذا ما يكون باستعمال المقص فقط للف الأسرع للورق.
خطوات للف ورق العنب وورق الكرنب بالمقص بسرعة الصاروخ
هناك خطوات بسيطة إذا قامت ربة المنزل باتباعها ستحصل على المحشي جهز وهذا ما يكون في غضون وقت وجيز، وتعتبر الطريقة مناسبة لحشو ورق العنب وورق الكرنب وبالاستعانة بكميات كبيرة، ومن خلال الآتي نوضح أهم الخطوات المتبعة لعمل المحاشي بسرعة ولفها وإنجازها بواسطة المقص.
- يتم السلق بالطريقة التي تعتاد عليها ربة المنزل لكل كمية الورق التي تتوافر سواء ورق عنب أو ورق كرنب سواء بالماء أو من خلال الاستعانة بفرن الميكرو ويف للسلق بدون أن يكون هناك استعمال للماء.
- بعد السلق يتم التبريد للورق واستعماله يكون بعد تقطيعه بالمقص لمربعات بحجم يكون ملائم.
- بعد الإعداد والسلق والتقطيع للورق يتم التحضير للخليط المراد الحشو به لكمية الورق التي تتوفر لديك.
- قومي بتوزيع الورق على فلانشة.
- التقليب للخليط وبدأ التوزيع للحشو على الورق، واللف يكون من خلال الاستعانة بالمقص.
- ثم يتم الانتهاء مما يتوفر لديك من الورق ولفه بسرعة من خلال الاعتماد على المقص
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