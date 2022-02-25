نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة القطايف فى المنزل بحشوة القشطة اللذيذة في المقال التالي
تعد القطايف من الحلويات المشهورة، والتى أرتبط تقديمها فى شهر رمضان المبارك لأنها من الحلوي الشهية اللذيذة، وهى تقدم بحشوات مختلفة من المكسرات أو الكريمة أو الكاسترد وغيرها من الحشوات التى تزيد من قيمتها الغذائية، ولذلك تبحث الكثير من السيدات لطريقة عمل عجينتها فى المنزل وتصبح ناجحة مثل التى يشترونها من الخارج، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير القطايف بحشوة القشطة بالتفصيل.
مكونات القطايف بالقشطة
تتكون القطايف بحشوة القشطة من مكونات بسيطة جداً وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:
للعجينة
- كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ١١/٢ كوب من الماء.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- زيت للقلي.
للحشو
- ٢ كوب من اللبن السائل.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ١/٤ كوب من القشطة.
للشربات
- ٢ كوب من السكر.
- عصرة نصف ليمونة.
- كوب من الماء.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل القطايف سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نجهز الشربات الأول علشان يبرد فى وعاء على النار نضع السكر ونضيف عليه الماء ونتركه حتى يغلي ثم نضيف عليه عصرة الليمونة ونتركه لمدة ١٥ دقيقة ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- نحضر وعاء الخلاط ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والسكر والماء.
- نخلطهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة سائلة وبدون تكتلات.
- نجهز طاسة كبيرة من التيفال او اى نوع من الأنواع التى لا يلتصق بها العجين.
- نضعها على النار ونتركها حتى تسخن كويس ونبدأ فى نسكب الخليط بمقدار صغير بالحجم المناسب حتى يبدأ لونها ياخذ اللون الذهبي من تحت.
- نرفعها من على النار ونضع كمية أخرى وهكذا حتى ننتهى من كمية العجين كلها.
- نتركها حتى تبرد ثم نجهز الحشوة ونحضر حلة مناسبة ونضع بها اللبن ونضعها على النار ونضيف عليه الخل.
- نقلب حتى يسخن ثم نرفعه من على النار ونضيف اليه القشطة ونقلب حتى تمتزج المكونات تماماً ونتركها حتى تبرد.
- بعد ذلك نبدأ فى حشوها ونغلق عليها ثم نقليها فى الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبي ثم نخرجها من الزيت ونضعها ساخنة فى الشربات البارد.
- نصفيها ونضعها فى طبق التقديم ونرش عليها المكسرات وتقدم وبالف هنا وشفا.
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