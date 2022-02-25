طريقة عمل عجينة القطايف فى المنزل بحشوة القشطة اللذيذة

تعد القطايف من الحلويات المشهورة، والتى أرتبط تقديمها فى شهر رمضان المبارك لأنها من الحلوي الشهية اللذيذة، وهى تقدم بحشوات مختلفة من المكسرات أو الكريمة أو الكاسترد وغيرها من الحشوات التى تزيد من قيمتها الغذائية، ولذلك تبحث الكثير من السيدات لطريقة عمل عجينتها فى المنزل وتصبح ناجحة مثل التى يشترونها من الخارج، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير القطايف بحشوة القشطة بالتفصيل.

مكونات القطايف بالقشطة

تتكون القطايف بحشوة القشطة من مكونات بسيطة جداً وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:

للعجينة

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

١١/٢ كوب من الماء.

١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

زيت للقلي.

للحشو

٢ كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من الخل.

١/٤ كوب من القشطة.

للشربات

٢ كوب من السكر.

عصرة نصف ليمونة.

كوب من الماء.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل القطايف سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: