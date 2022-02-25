وجبة عشاء لذيذة بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ وروعة

وجبة عشاء لذيذة ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضا، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة عشاء لذيذة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة عشاء لذيذة

تتكون وجبة عشاء لذيذة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

240 جم من الدقيق.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب شاي من الزيت (90 مل).

كوب ونصف من الحليب (300 مل).

ملعقة صغيرة من الملح.

10 جم من البيكنج بودر.

نصف حزمة بقدونس مفروم ناعم.

100 جم جبن أبيض.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

مقادير الوجه

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة عشاء لذيذة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: