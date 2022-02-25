ملعقتي الجهنمية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

تعد البطاطس من أنواع الخضار سهلة التحضير والتي من الممكن أن يتم عملها وتحضيرها بأكثر من طريقة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بكيفية عمل البطاطس المقلية بالطعم المميز، مع ضرورة أن تكون مختلف المكونات المستخدمة في القلي صحية جدا ومثالية لإعطاء وجبة من البطاطس المقلية صحية، ومن دون أن يكون هناك أي استخدام للزيوت، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نوضح أهم الخطوات لقلي البطاطس، وأهم المكونات المستخدمة في القلي.

مكونات قلي البطاطس بدون زيوت

تتوفر طريقة ممتازة لعمل البطاطس المقلية، ومن خلال الاستعانة بمكونات بسيطة يكون من السهل على ربة البيت أن تقوم بعمل وجبة ممتازة من البطاطس صحية وبطعم لذيذ ومقرمش وقوام متميز ومن خلال الاستعانة بالمنكهات للبطاطس والتي نذكرها فيما يلي نحصل على طبق من البطاطس أفضل من المطهية بالطريقة العادية، من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية بطريقة سهلة من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

كيلو من البطاطس.

بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

بابريكا.

رشة حوزة الطيب.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

ربع ملعقة من بيكينج بودر.

طريقة قلي البطاطس بدون زيوت

الطريقة الأسهل والصحية بشكل أكبر والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية ومن دون الزيت الغزير ومن خلال الآتي نوضح أهم الخطوات الأساسية لعمل البطاطس المقلية.