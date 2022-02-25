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عمر شويل - جدة كيفية تمويت عصب الضرس في المنزل ، يعتبر هذا الألم ألمًا مبرحًا ويمكن أن يكون الشخص مجنونًا تقريبًا بسبب الألم الذي يسببه العصب المولي ، لذلك قد يسعى الكثير من الناس إلى العلاج للتخلص من موت العصب المولي. لهذا الألم ، يبحث الكثير من الناس عن طرق متنوعة منها قتل جذر السن بالأعشاب ، ومنهم أطباء متخصصون في هذا الألم ، لكن قد يستغرق بعض الوقت.
كيفية تمويت عصب الضرس في المنزل
يتطلب ضمور العصب المولي دائمًا طبيب أسنان متخصص ، لذلك يمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام العصب الرحوي والأطباء ذوي الخبرة والمهارة الذهاب للتحقق من العمل ، ويمكن للخبراء القيام بعمل قسطرة ، من أجل منع المشاكل الداخلية في الأسنان ، وقد يكون هناك أيضًا يختار الأشخاص الآخرون طريقة دك العصب المولي بالأعشاب .
تعتبر هذه الطريقة أيضًا بسيطة ، يسهل على الأشخاص المصابين بألم الأسنان اتباع هذه الطرق لدك العصب المولي بالأعشاب ، لأن الأدوية العشبية من أهمها طرق في علاج بعض الأمراض ومنها حماية الأسنان المحمية من التهاب الأعصاب ، سنزود مجموعة الأعصاب بالأعشاب لوصفات قد تقتلنا من صرير أسناننا.
كيفية تمويت عصب الضرس في المنزل بالأعشاب
- زيت القرنفل
زيت القرنفل نبات زيتي له تأثير فعال في علاج ضمور العصب الرحوي ، كما أنه من الزيوت التي استخدمت في علاج التهاب الأعصاب منذ القدم. قد يكون لهذا الزيت خصائص مخدرة طبيعية ويحتوي على الأوجينول
- زيت النعناع
النعناع من النباتات ذات التأثيرات العصبية القوية ويعتبر من الأعشاب ، ويمكن أن يساعد النعناع في تنظيف الأسنان وتطهيرها وهو منشط فعال لالتهاب الأعصاب.
- مضمضة الماء بالملح
عندما تضع الماء الفاتر وتخلطه مع قليل من الملح الأبيض فقد يكون ذلك علاجًا للأسنان ، فقط استخدم خليط الماء المالح هذا في غسول الفم .
- الثوم
قد يقوم بعض الأشخاص عند الشعور بألم داخل أسنانهم بوضع الثوم المهروس على أسنانهم للتخلص من الألم.
- الشاي بالنعناع
نضع شاي النعناع على الأسنان لتخديرها من الألم ، حيث نضع الكيس على المنطقة المصابة حتى يزول الألم تمامًا.
- الأدوية المسكنة
بسبب مقدار الألم ، قد يلجأ بعض الأشخاص إلى مسكنات الألم لأنها إحدى الطرق السريعة والسهلة لتخفيف الألم ، لكنها تعتبر علاجات يمكن أن يكون لها آثار سلبية ويُعتقد أنها تصاحب بعض الأمراض لاحقًا في الحياة.