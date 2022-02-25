كريم طبيعي مذهل لإعادة بناء خلايا الوجه وإخفاء التجاعيد وتجديد شباب البشرة، نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية للوجه عبارة عن خليط من الفيتامينات سريعة المفعول، وهي مخصصة لاعادة بناء البشرة وإنتاج الكولاجين بكمية مناسبة لحماية البشرة من التجاعيد وتجديد شبابها مرة أخرى. سنحتاج لتحضير الوصفة إلى ثمرة اليوسفي فهي تحتوي على فيتامين سي بكمية كبيرة مما يساعد في إنتاج الكولاجين، حيث يمنع اليوسفي تكاثر الجذور الحرة في البشرة مما يساعد على منع ظهور التجاعيد، وبالاضافة إلى اليوسفي سنستخدم بعض العناصر الطبيعية الاخرى لعمل خليط كريمي سهل الامتصاص مع مزيد من النتائج الرائعة على بشرتك.

كريم طبيعي مذهل لإعادة بناء خلايا الوجه

يتكون الكريم من العناصر الطبيعية التالية:

2 ثمرة يوسفي.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا أو الزبدة أو الفازلين الطبي أو زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان ويمكنك استبداله بجل الألوفيرا.

نأخذ اليوسفي ونقوم بتقشيره ونقطع القشور إلى قطع صغيرة ثم نضعها في قدر للطهي، مع إضافة الماء ثم نضعه على الموقد يغلي لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نقوم بطحن المغلى بالخلاط الكهربائي، ثم نضف إليه النشا ونخلط جيداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات وبعدها نضعه على نار هادئة، مع التحريك دون توقف وعندما نتحصل على خليط كريمي نطفئ النار ونسكب الخليط في وعاء. بعد ذلك نضف زبدة الشيا ونخلط جيداً حتى يتجانس الخليط ثم نقوم بإضافة جل بذور الكتان ونخلط مرة أخرى، ثم نفرغه في علبة نظيفة ونحتفظ به 10 أيام في الثلاجة. نطبقه على بشرة نظيفة على كامل بشرة الوجه والرقبة ونتركه لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء جيداً ونكرر هذا الكريم بشكل يومي وستختفي التجاعيد.

إخفاء التجاعيد وتجديد شباب البشرة

يمكنك تحضير كريم آخر باستخدام قشور البرتقال المجففة بعد طحنها، يتم أخذ مقدار ملعقة كبيرة منها ونضفها إلى وعاء ثم نضف إليها ملعقة كبيرة من دقيق الأرز ونمزج جيداً، ثم نضف حليب سائل تدريجياً مع الخلط باستمرار حتى نحصل على خلطة كريمية، بعد ذلك نفرغها في علبة نظيفة ويبقى صالح للاستخدام لمدة 3 أيام، نطبقه على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم نغسل البشرة بالماء، نكرره يومياً ومن أول استخدام سنحصل على بشرة مشدودة وستختفي التجاعيد نهائياً.