كيراتين طبيعي قوي وفعال في فرد الشعر الخشن وحمايته من الجفاف، نقدم لكم اليوم طريقة تحضير فرد منزلي للشعر بمفعول قوي جداً، فلا يقتصر دوره على تنعيم الشعر فقط ولكنه في نفس الوقت يمنح الشعر ترطيباً طبيعياً لأطول مدة ممكنة. يمكنك بالمواظبة على استخدام وصفتنا اليوم الحفاظ على شعرك ناعم ومفرود دون الخوف من الآثار الجانبية المصاحبة للفرد الكيميائي، وذلك لأنه يعتمد على عناصر طبيعية تماماً ولا يدخل في تكوينه أي كيماويات.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

يتطلب إعداد هذا الفرد الطبيعي المقادير التالية:

حبة كوسا كبيرة الحجم.

2 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة + 2 ملعقة كبيرة من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نأخذ حبة الكوسا ونقطعها إلى شرائح صغيرة الحجم وبعد ذلك نضع شرائح الكوسا في قدر مناسب، ثم نضف إليها الماء ونقوم بطهي الكوسا جيداً على الموقد وبعد ذلك نرفع القدر عن النار ونترك الكوسا تبرد قليلاً، ثم نقوم بطحنها جيداً في الخلاط الكهربائي لنحصل على خليط الكوسا الناعم وبعد ذلك نقوم بتصفيته للتخلص من بقايا الكوسا التي لم يتم طحنها، ونضع الخليط الناتج في قدر مناسب ومن جانب آخر نضف النشا مع الماء في وعاء صغير ونخلطهم جيداً، ثم نضف خليط النشا إلى خليط الكوسا ونخلط جيداً حتى يندمجان مع بعضهما، وبعد ذلك نضع القدر على نار هادئة مع تحريك الخليط بإستمرار حتى يصبح خليط كريمي.

ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف

نضع هذا الخليط الكريمي في وعاء حتى يبرد تماماً وبعد ذلك نضف إليه زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونخلط جيداً. قسمي شعرك إلى عدة أجزاء ثم طبقي هذا الخليط على كل جزء من الشعر، طبقيه بداية من فروة الرأس وحتى أطراف الشعر ثم غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام، واتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة وبعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو بالطريقة المعتادة، والنتيجة شعر حريري وأملس من أول إستخدام كأنك قمتي بعمل كيراتين عند مصفف الشعر، ولافضل النتائج يكرر هذا الكيراتين مرتين في الأسبوع.