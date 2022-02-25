طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة الإيطالي بطعم روعة وبأقل مجهود، نقدم لكم اليوم واحدة من ألذ وصفات البسكويت الغربية التي يمكنك تناولها بجانب فنجان القهوة، بسكويت سهل الإعداد والتشكيل ومذاقه جيد جداً سواء للأطفال أو الكبار، والاروع من ذلك أنه يمكنك تخزينه لفترة طويلة في الثلاجة أو الفريزر لمدة تصل حتى 3 أشهر. إليكي سيدتي طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة الإيطالي بمكونات بسيطة جداً.

تحضير بسكويت الشوكولاتة الإيطالي

المقادير التي سوف نستخدمها لإعداد البسكويت الايطالي هي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع سكر بمقدار 150 جرام + ثلث كوب سكر بني بمقدار 50 جرام.

أربع ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف دقيق + نصف كوب كاكاو.

ملعقة صغيرة ممسوحة قهوة سريعة الذوبان.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر + ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب أو كوب إلا ربع من قطع الشوكولاتة.

في وعاء مناسب نضف الدقيق، الكاكاو والقهوة سريعة الذوبان مع إضافة البيكنج بودر ورشة الملح، ثم نخلط المكونات الجافة مع بعضها بشكل جيد ثم نضعها جانباً وبعد ذلك في وعاء آخر مناسب نضف الزبدة، و السكر الأبيض والبني ثم نخفق بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات ثم نضف البيض واحدة ثم الأخرى مع الخفق بعد كل إضافة، وبعدها نضف الفانيليا ونخفق مجدداً حتى يصبح الخليط كريمي وفاتح اللون ثم نضف خليط المكونات الجافة، ونخلط بشكل جيد حتى نحصل على قوام متماسك مع إضافة قطع الشوكولاتة ويمكنك إضافة مكسرات محمصة قليلاً، ثم نخلط قليلاً و نجمع العجين وبعد ذلك نضعه على سطح مرشوش بالدقيق.

البسكويت الإيطالي بأسهل طريقة

نقوم الآن بتقسيم العجين إلى نصفين ونأخذ كل نصف ونجعله على شكل أسطوانة مفرودة نوعاً ما، ثم نضعهم في صينية على ورقة زبدة وندخلها للفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-25 دقيقة، وبعد ذلك نخرج الصينية ونتركها تهدأ قليلاً ثم نهدأ حرارة الفرن إلى 160 مئوية، وبعدها نأخذ كل أسطوانة بسكويت ونقطعها من الزاوية على شكل شرائح بسُمك متوسط، ونرص قطع البسكويت في الصينية وندخلها في الفرن مرة أخرى لمدة 20-15 دقيقة، وبعدها يمكنك تزيينه بغمسه في القليل من الشوكولاتة الذائبة ونتركه جانباً حتى تتماسك ويصبح بعدها جاهز للتقديم.