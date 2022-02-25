أقوي ماسك لتبييض الوجه وشد البشرة والتخلص من التجاعيد من أول مرة، النشا من أهم المكونات الطبيعية التي لها فوائد عديدة على صحة الجسم وجمال البشرة، حيث تسعى جميع النساء إلى الحصول على بشرة ناعمة وصافية ونضرة دون استخدام مستحضرات التجميل، ومعظمها غالي الثمن أو أن بعضها ضار ببشرتك، لذا يمكن استبدالها بمواد بسيطة في مطبخك مثل “النشا” الذي يعد من أهم المكونات الطبيعية ذات الفوائد العديدة لصحة الجسم وجماليات البشرة، كما أنه يعمل على تخلص من الدهون الزائدة في الجلد، حيث يحتوي النشا على العديد من المكونات التي تعمل على امتصاص الدهون في الجلد، ويتم ذلك عن طريق دهنه مباشرة على الوجه كما يستخدم لأغراض تجميلية.

ماسك سريع المفعول لتبييض الوجه وشد البشرة لوجه بدون شيخوخة



يعتبر ماسك النشا والحليب فعالاً للبشرة الدهنية، حيث يعمل النشا على إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة.

بينما يعمل الحليب على ترطيب البشرة ومنع جفاف الجلد وإعادة توازن الزيوت الطبيعية التي تحتوي عليها الماسكات المصنوعة.

ولذلك سوف أقدم لكم أقوي ماسك لتبييض الوجه وشد البشرة وإزالة تجاعيد الوجه وعلامات التقدم في العمر.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من العسل.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

طريقة التحضير

اخلطي جميع المكونات جيدًا في وعاء صغير.

ثم ينظف الوجه بلطف ويجفف.

يوضع القناع على الوجه والرقبة.

اتركي القناع على البشرة لمدة عشرين دقيقة.

اغسل الجلد بالماء البارد.

كرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

ماسك النشا والقشطه لتبييض الوجه وشد البشرة



هذا القناع له تأثير مذهل في شد البشرة في الوجه والرقبة، ويوصى بهذا الإجراء بشكل خاص للبشرة الدهنية والمختلطة، لما له من تأثير منظف وتوحيد وتجديد إليك كيفية عمل ماسك النشا:

المكونات

5 ملاعق كبيرة من عصير الجزر.

1 كوب كبير من الماء.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من القشطه الحامضة.

طريقة التحضير