طريقة تحضير أيس كريم بالكنافة.. طبق سيكون متكرر يوميا في رمضان بناء على رغبة عائلتك

طريقة تحضير أيس كريم بالكنافة، يعتبر أيس كريم بالكنافة من الحلوى اللذيذة رغم أن هناك الكثير لا يعرفونها، ويوجد أيضاً من يعشقونها، لطعمها الشهي لذلك تبحث الكثير من السيدات عن أسهل طريقة لعمل الأيس كريم بالكنافة بطريقة سريعة وسهله مثل المحلات بل وأفضل، معنا نقدم لكم أسهل وأجمل طريقة لعمل الأيس كريم بالكنافة في المنزل بكل سهوله ويسر.

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طريقة عمل الآيس كريم بالكنافة

هناك الكثير من طرق عمل الأيس كريم بالكنافة ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لعمل الأيس كريم بالكنافة

نصف كيلو كنافة.

نصف كوب متوسط زبدة.

٢ كوب للبن.

كريم شانتيه.

٥ أكياس فانيليا.

كوب سكر.

كوب ماء.

٥ ملاعق سكر بودر.

طريقة التحضير