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عمر شويل - جدة طريقة تحضير أيس كريم بالكنافة.. طبق سيكون متكرر يوميا في رمضان بناء على رغبة عائلتك - ثقفني
هناك الكثير من طرق عمل الأيس كريم بالكنافة ومنها ما يلي.
طريقة تحضير أيس كريم بالكنافة، يعتبر أيس كريم بالكنافة من الحلوى اللذيذة رغم أن هناك الكثير لا يعرفونها، ويوجد أيضاً من يعشقونها، لطعمها الشهي لذلك تبحث الكثير من السيدات عن أسهل طريقة لعمل الأيس كريم بالكنافة بطريقة سريعة وسهله مثل المحلات بل وأفضل، معنا نقدم لكم أسهل وأجمل طريقة لعمل الأيس كريم بالكنافة في المنزل بكل سهوله ويسر.
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طريقة عمل الآيس كريم بالكنافة
هناك الكثير من طرق عمل الأيس كريم بالكنافة ومنها ما يلي.
المكونات المطلوبة لعمل الأيس كريم بالكنافة
- نصف كيلو كنافة.
- نصف كوب متوسط زبدة.
- ٢ كوب للبن.
- كريم شانتيه.
- ٥ أكياس فانيليا.
- كوب سكر.
- كوب ماء.
- ٥ ملاعق سكر بودر.
طريقة التحضير
- أولاً نقوم بتجهيز شربات السكر
- نضع كوب السكر مع كوب الماء على النار لمدة خمس دقائق.
- ثانياً نقوم بعمل الأيس كريم نقوم بضرب الكريم شانتيه مع فنجان لبن وملعقتان سكر بودر ويضرب جيداً بالمضرب الكهربائي ويترك جانباً، ثم نضع باقي اللبن في الخلاط الكهربائي مع خمس ملاعق سكر والفانيليا ويضرب جيداً ثم
- نقوم بوضع الكريم شانتيه عليه ويضرب جيداً مرة أخرى.
- كما أنه فيما بعد نقوم بوضعه في الفريزر لمدة أربع ساعات بعد ذلك نجهز الكنافة نقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة ثم نقوم بوضع الزبدة عليها وتقلب حتى تتجانس الزبدة مع الكنافة.
- بعدها لا بد أن نضعها في الفرن حتي يحمر لونها ونقوم بإخراجها من الفرن ثم نقوم بوضع شربات السكر عليها مع التقليب، ثم بعد ذلك نقوم بوضع القليل من الكنافة في طبق أو كوب للتقديم علي حسب الرغبة نضع طبقه من الكنافة وطبقه من الأيس كريم وهكذا حتي الانتهاء ثم تقدم وبالهنا والشفا.
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