طريقة إعداد صينية النجرسكو الإيطالية الأشهر في البيت.. بمكونات بسيطة ووصفة غير معقدة

طريقة إعداد صينية النجرسكو الإيطالية، الكثير من الأفراد يعرف أكلة النجرسكو ولكن هناك البعض لا يعرفها وهي تعتبر طريقة لعمل المكرونة بطريقة جديدة والتي تشبه المكرونة البشاميل وتعتبر أكلة النجرسكو من الأكلات التي تتنافس المطاعم في إعدادها ويحبها الكبار والصغار وتسعي الأمهات إلي عملها بالمنزل ونوضح لكي في هذا المقال طريقة سهلة ومبسطة ومضمونه بأبسط التكاليف لتحضير النجرسكو في المنزل.

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مكونات تحضير النجرسكو في البيت

يمكنكم الأن عمل النجرسكو في البيت بطريقة تعجب أطفالك جدا ودون الحاجة لشرائها والمكونات هي:

كيلو من صدور الدجاج ونقطعه إلى شرائح مكعبات.

كيلو من المكرونة الاسباجيتي، حبتان من الفلفل الحلو.

بصلتان كل واحدة مقطعه إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة من الثوم المفروم، والبصل البودر تكون صغيره، زيت نباتي، نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.

بينما مكونات البشاميل تكون كالتالي:

كيلو ونصف من الحليب كامل الدسم، ربع كوب من الدقيق الأبيض المنخول، ملعقة من الزبدة، نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير الوصفة

تكون طريقة تحضير وصفة النجرسكو من الوصفات السهلة وليست بالصعوبة التي يتوقعها الكثير من الأمهات، وتكون طريقة التحضير كالاتي.

نضع وعاء على النار ثم نقوم بوضع كمية ماء مناسبة ونضع بها القليل من الزيت والملح ثم نقوم بإضافة المكرونة ونسلقها. نحضر وعاء آخر ثم نضع به كمية مناسبة من الزيت ثم نضيف البصل ونضع بعد قطع الدجاج ونقلب حته يذبل البصل وتحمر قطع الفراخ، ونضيف عليه مكونات التوابل من الملح والفلفل والبابريكا كما شرحنا سابقا. نقوم بعد ذلك بتحضير البشاميل.

نضع وعاء على النار ونضع به الكيلو ونصف من الحليب ونضيف ملعقة الزبدة والملح والفلفل الأسود، ثم نضيف ربع كوب من الدقيق ونقلب المكونات جيدا على نار هادئة وبذلك يكون البشاميل جاهزا.