نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إعداد بسكوت العجوة في البيت.. أطعم وأسرع إفطار سريع متكامل العناصر الغذائية في المقال التالي
طريقة إعداد بسكوت العجوة في البيت، بسكوت العجوة من الذ أنواع البسكوت الذي يعشقه الجميع ولأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات، ويعتبر بسكوت العجوة وجبة سريعة وخفيفة نقوم بأكلها في الفطار ويمكن أيضاً إعطائها للأطفال معهم في المدرسة، هناك الكثير من السيدات يقوموا بالبحث عن طريقة سهلة لعمل بسكوت العجوة في المنزل، معنا نقدم لكم طريقة عمل البسكوت بالعجوة بكل سهوله.
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طريقة عمل بسكوت العجوة
هناك العديد من طرق عمل البسكوت بالعجوة في المنزل بكل سهوله ومن هذه الطرق فيما يلي.
المكونات التي نقوم بتحضيرها لعمل بسكوت العجوة
- كيلو دقيق.
- نصف كيلو من الزبدة أو السمنة.
- ربع كيلو من السكر البودر.
- ٤ بيضات.
- كيس بيكنج بودر.
- ٣ فانيليا.
- كوب لبن.
- نصف كيلو من العجوه.
- ذرة ملح.
طريقة تحضير بسكوت العجوة
- أولاً نقوم بعمل العجوة نفصص العجوة ونقوم بوضعها في إناء على النار مع ربع كوب ماء وملعقة من الزبدة وتترك على نار هادئة حتي تصبح لينه وسريعة الهرس، ثم نقوم بهرسها وتركها جانباً حتي تبرد.
- ثانيا نقوم بنخل الدقيق ونقوم بوضع البيكنج بودر وذرة الملح ويترك جانباً، بعد ذلك السكر والزبدة في الخلاط الكهربائي ونضربه جيداً حتي تصبح كريمة ثم نقوم بوضع البيض بيضة تلو الأخرى مع الفانيليا والضرب المستمر.
- ثم نقوم بتفريغ المحتوى في وعاء عميق مع العجن المستمر حتي تتماسك العجينة ثم نقوم بوضع اللبن الدافئ ونقوم بالعجن جيداً حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة ثم نقوم بلم العجينة بملعقتين من الزيت وتترك حتي ترتاح لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك نشكل البسكويت على حسب الرغبة، نفرد العجينة ثم نقوم بوضع العجوة عليها ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول ثم نقوم بتقطعها حلقات ويمكن أن نضغط على العجينة ونقوم بتقطعها على شكل مستطيل على حسب الرغبة.
- ثم نقوم بوضع البسكوت في صينية ممسوحة بالزيت ونقوم بوضع البسكوت في فرن متوسط الحرارة ويترك حتي أن يحمر لونه ويصل إلى اللون الذهبي وبالهنا والشفا.
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