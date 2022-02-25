بدون مواد كيميائية.. بملعقة نشا افردي شعرك الخشن والجاف خلال ساعتين سيصبح ناعم كالحرير

الشعر المجعد من المشاكل المزعجة التي تسبب العديد ازعاج لكثير من السيدات وفي الآونة اتجه الكثير من السيدات الي عمل الكرياتين لفرد الشعر في صالونات التجميل، ولكن تسبب ذلك في العديد من الاضرار للشعر منها التساقط كما انه لا يستمر طويلًا في الشعر ويعود الشعر الي التجعد مرة اخري، ويبحث الكثير من السيدات الذين يعانين من تجعد الشعر عن وصفة طبيعية أمنة يمكن استخدامها لفرد الشعر بشكل طبيعي، وخلال السطور القادمة سنقدم طريقة لاستخدام النشا لفرد الشعر المجعد بسهولة.

أفضل طريقة لاستخدام النشا لفرد الشعر

النشا من أفضل المواد الطبيعية التي لها العديد من التأثيرات على الشعر عند استخدامها في وصفات مع مواد طبيعية اخري، فهي تنظم افراز الدهون في فروة الرأس وتمنع ظهور القشرة في الشعر، وتحافظ على صحة ولمعان الشعر كما تقلل من نسبة الهيشان، ويمكن استخدام النشا بأكثر من طريقة، ولكن أفضل هذه الطرق الاتي: –

يتم وضع ثلاث ملاعق من النشا مع نفس الكمية من العسل الأبيض، وتقلب حتى تتجانس.

يضاف زيت زيتون بكمية غير محددة حتى يصبح القوام مثل الكريم، وبعد ذلك يوضع الخليط على الشعر.

يضاف زيت زيتون بكمية غير محددة حتى يصبح القوام مثل الكريم، وبعد ذلك يوضع الخليط على الشعر. يفضل قبل وضع الوصفة على الشعر ان يتم غسل الشعر بالشامبو والتأكد من نظافته حتى تكون المسام مفتوحة وبالتالي يستفيد الشعر من كل مكونات الوصفة.

ويجب التأكد من ان الوصفة موجودة على كل أجزاء الشعر، وبعد ذلك يتم تغطيه الشعر لمدة ساعتين بكيس بلاستيكي، وبتم شطف الشعر من الوصفة جيدًا.

وصفة النشا للشعر المجعد

هذه الوصفة من أقوي الوصفات التي يمكن استخدامها للشعر حيث ان لها العديد من الفوائد فهي تقلل من وقوع الشعر وتقوي الشعر، كما تساعد في جعل الشعر أملس وتجعله يبدو بشكل أجمل، ويمكن تحضير الوصفة من خلال وضع معلقة من النشا مع بيضة وربع كوب زيت جوز هند، ومعلقة فازلين، ويقلب كل المكونات معًا وتوضع على الشعر قبل النوم ويغطي الشعر، ويتم غسل الشعر في الصباح، ويمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.