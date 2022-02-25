عمل كرابيج حلب الفلسطينية المقرمشة واللذيذة، حيث أن هذا النوع من الحلويات يعتبر من أشهر الحلويات الشرقية، فإن حلوي كرابيج حلب معروف بها مطبخ الحلويات الشامي فإنها لذيذة المذاق، فإن هذه الحلوي تعتمد في عملها علي الشيرة ويمكن تقديمها بصور آخري، فإننا نقدم من خلال موقعنا مكونات وطريقة عمل كرابيج حلب الفلسطينية السهلة والسريعة، فهذه الحلوي يحبها العديد من المواطنين سواء في المجتمعات الشرقية أو الغربية، كما أن تقديم الحلوي بالشيرة من الذوق المفضل لدي العديد من المواطنين حتي هذا الوقت الحالي.

مقادير تحضير حلوي الكرابيج الشهية

نستخدم من الدقيق كمية قدرها كوب من الدقيق الأبيض وكوب من السميد.

إعداد ملعقة من الخميرة تكون كبيرة من الخميرة الفورية.

نجهز عدد ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

نحضر الحليب ونقوم بتسخينه ثم نعد كمية من الحليب الساخن مقدارها كوبان إلا ربع من الحليب.

مقادير اللازمة لتحضير الشيرة تكون كالتالي:

نقوم بإحضار كمية من الماء مقدارها عدد ثلاث أكواب من الماء.

تحضير عدد أتنين كوب من السكر.

نعد عدد ملعقة واحدة فقط صغيرة من الليمون.

خطوات عمل كرابيج حلب الفلسطينية اللذيذة

طريقة تحضير الشيرة المستخدمة في هذا النوع من الحلوي تكون كالأتي: نحضر حلة أو إناء ونضع فيه كمية السكر والماء ثم نضعهم علي النار، نقلب محتويات الإناء علي نار متوسطة حتي تذوب كمية السكر تماما في الماء، ثم نقوم بإضافة ملعقة الليمون علي مكتويات الغناء ونتركه يغلي علي النار لمدة دقيقة واحدة، ونترك الشيرة تبرد علي جنب حتي نحضر عجينة كرابيج حلب كالتالي: