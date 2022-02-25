طريقة عمل بسكويت الشوفان المقرمش بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية

طريقة عمل بسكويت الشوفان المقرمش، يعد بسكويت الشوفان المقرمش من ألذ أنواع السناكس لأصحاب أنظمة الرجيم والتخسيس، فمن المعروف مدى أهمية تناول حبوب الشوفان في إنقاص الوزن والتخلص من كابوس السمنة المفرطة، وهذا لاحتوائه على مجموعة من المعادن الغذائية التي تفيد عضلات الجسم وتمنح المعدة الشعور بالامتلاء، وعدم الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة، ونحن سوف نقوم لكم في هذا المقال أسهل طريقة عمل بسكويت الشوفان المقرمش واللذيذ.

طريقة عمل بسكويت الشوفان المقرمش

يمكن تناول بسكويت الشوفان المقرمش خلال وجبة الفطور أو كوجبة إضافية ضمن النظام الغذائي السليم مع كوب الشاي أو القهوة الساخنة، حيث يعد البسكويت من النوعية المشبعة للدايت، وهو من الوصفات التي لا غني عنها ويفضلها الجميع من الكبار والصغار، نظراً لطعمه اللذيذ والهش، حيث يحضر في المنزل بطرق سهلة ومكونات اقتصادية موجودة في كل منزل، وذلك بدلاً من شراؤه جاهزاً، وهذه أهم مكونات وخطوات تحضيره.

المكونات

نصف كيلو من الطحين الفاخر.

نصف كيلو من السكر الناعم البودرة.

ربع كيلو من الزبدة الطرية.

ثلاثة أكواب من حبوب الشوفان.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين صغيرتين من مسحوق البيكنج بودر.

حبة واحدة من البيض.

خطوات التحضير

وضع السكر مع الزبدة في وعاء متوسط الحجم ثم يتم خفقهم مع بعض باستخدام المضرب الكهربائي.

إضافة البيضة والفانيليا والملح إلى مزيج خفق السكر والزبدة، مع الاستمرار في الخفق للحصول على قوام كريمي.

إضافة الدقيق وحبوب الشوفان والبيكنج بودر إلى المكونات الممزوجة مع بعضها جيداً.

تحضير صينية متوسطة الحجم وتبطن بورقة الزبدة، ويسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة.

تشكيل عجينة بسكويت الشوفان على هيئة كرات يتم ضغطها باليد، ثم ترص قطع البسكويت في الصينية.

إدخال الصينية الفرن وتترك لمدة عشرون دقيقة لكي ينضج، ثم يوضع تحت الشواية لعدة ثواني لكي يحمر وجه.

إخراج قطع بسكويت الشوفان من الفرن ويقدم مع أي مشروب ساخن أو بارد حسب الرغبة.

وبهذا نكون قد انتهينا من طريقة عمل بسكويت الشوفان الهش بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة.