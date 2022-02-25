نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كيك البرتقال الهشة والشهية بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيك البرتقال من أشهي وأطعم المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها اللذيذ والذي يحبونه جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي مفضل تناولها في جميع الأوقات حيث تعتبر أفضل فطار بجانب كوب من الحليب أو الشاي لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أن هناك العديد من الأشكال المختلفة والمتنوعة لعمل كيكة البرتقال وهناك من يفضل إضافة الأشكال الهندسية لطريقة عملها وذلك مثل شكل المربع أو شكل المستطيل أو شكل المثلث، وهناك من يصنعها على شكل دبدوب أو الأشكال المحببه للأطفال، وكما تحتوي طريقتنا المميزة لعمل كيكة البرتقال علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة بالمنزل لعمل أحلي وأطعم كيك البرتقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال ومكوناتها

المكونات

أربع بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بشر البرتقال.

نصف كوب زيت أو ثلاثة ملاعق زبدة.

كوب سكر ابيض.

كوب عصير برتقال.

كوبان دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نتركها.

نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نرش عليها الدقيق.

ثم نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به أربع بيضات ونضيف إليه كوب من السكر ونضربهم بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف إليه كوب من الزيت أو الزبدة تدريجيا إلي الخليط ثم نضيف إليه كوب عصير البرتقال وبشر البرتقال إلي الخليط ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي.

نقوم بإحضار المنخل ونضع به كوبان الدقيق وننخلهم جيداً في طبق عميق ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة الفانيليا ورشة الملح ثم نقوم المكونات الجافة إلي الخليط تدريجيا ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط ويصبح متماسك.

ثم نضعها في الصينية ونقوم بإدخالها إلي الفرن ونتركها لمدة عشرون دقيقة مع تخفيف درجة الحرارة إلي 140 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم ونقدمها بعد أن تبرد لأسرتك بجانب كوب من الحليب أو الشاي.