فكرة عبقرية لتخزين الليمون من السنة للسنه بدون تغيير في لونه أو طعمة بأسرار تجار الليمون

الليمون من أهم الخضروات التي يتم استخدامها في العديد العديد من الواجبات والاصناف و العصائر ويتم استخدام الليمون أيضا احد الفواكه لانه يتم إعداد العصائر المثلجة باستخدام الليمون كما أنه ‏يتم إضافة الليمون لسلطة الفواكه حتى ‏يعطيها ليمون طعم مميز ومختلف لذلك فهو من المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل تمامًا ولا بد أن تكون متوفرة في المنزل طوال الوقت ‏لذلك يجب الحرص على تخزين كميات كبيرة من الليمون في المنزل حتى يكون الليمون جاهز وهذه الطريقة هي طريقة ‏تخزين الليمون داخل الثلاجة باستخدام بعض المكونات التي تساعد على بقاء الليمون لفترة طويلة داخل الثلاجة دون أن يفسد.

‏طريقة تخزين الليمون من السنة إلي السنة

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ينصح باستخدام الثلاجة في تخزين الليمون والابتعاد عن الفريزر نهائيا ‏لأن الفريزر يحول الماء الموجودة في الليمون إلى ثلج ويكون من الصعب إعادة استخدام هذا بعد أن يتجمد ‏وفيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى يستطيع تخزين الليمون في الثلاجة:

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نحضر كمية كبيرة من الليمون الذي نرغب في تخزينه.

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‏ بعد ذلك نبدأ في تنظيف هذا الليمون من الخارج.

نحضر أوراق الألمنيوم ‏حتى يتم تغليف كل حبة من حبات الليمون باستخدام أوراق الألمنيوم.

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‏ بعد ذلك نضع ‏الليمون الذي تم استخدام ‏اوراق الألمنيوم معه داخل ‏علبة محكمة الإغلاق حتى يتم تخزين الليمون في هذا المكان.

نصائح مهمة أثناء تخزين الليمون

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حتى يتم تخزين الليمون في المنزل بطريقة صحيحة لابد من اتباع هذه التعليمات حتى تحافظ على الليمون وهي: