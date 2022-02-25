طريقة عمل كعك الشاي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

كعك الشاي بالسمسم ، يعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، حيث أنه يمكن تناولها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتعتبر من المعجنات الهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله بدل من شرائه من المحلات، حيث أنه يتكون من مكونات متوفرة في كل منزل وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كعك الشاي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كعك الشاي بالسمسم

يتكون كعك الشاي بالسمسم اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

4 أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من دبس العنب.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من السمسم للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كعك الشاي بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-