نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة الحاتي على الفحم بكل تفاصيلها من غير ماتفك من السيخ وبنفس الطعم والريحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكفتة من أجمل الأطعمة التي لا يختلف عليها أحد ومناسبة في كل وقت وكل مكان من الممكن عملها في العزائم وكذلك عملها سندوتشات للاطفال مع الطحينة والبطاطس المقلية، عشان كده النهارده معاكي خطوة بخطوة في طريقة تحضيرها عشان توصلي لطعم كفتة الحاتي المميزة بطعم وريحة مميزة وتتبيلة لا تقاوم بالمرة وطعمها فوق الوصف وطريقة تحضيرها بسيطة وسهله

مكونات خليط كفتة الحاتي.

تعتبر كفتة الحتي من الوصفات الشهية حيث انها من اشهر الاطباق في مصر والعديد من المطاعم الكبرى في القاهرة تشتهر بصنع كفتة الحاتى من اعلى جودة حيث يفضلها الكبار والصغار وهي ايضا واحدة من أسهل الأطباق من حيث طريقة الطهي ، حيث أنه نوع من الأطعمة يتم تحضيره من اللحم المفروم مع قليل من البصل والبهارات ، وهو معروف في كثير من الدول العربية ، ويتواجد في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والمملكة العربية السعودية شرح لكيفية طبخ كفتة الحاتي في المنزل.

مقدار كيلو جرام من اللحم البقري ويتم فرمه أكثر من مره لضمان نعومة الفرم. معلقتين من الزبدة التي تستخدميها. بصلتين ذو حجم وسط. حبتين من الطماطمم. القليل من خل الطعام. مقدار ربع كوب من البقسماط المطحون. ثلاث اربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم. القليل من مزيج البهار المشكل المتواجد في المنزل. القليل من الفلفل الأسود. قطعتين حجمهم كبير من الفحم الأسود الخاص بالشوي.

الخطوات التي يتم عملها للحصول على أطعم كفتة.

تنتشر أطباق اللحوم هذه الأيام في محاولة لتغيير الطريقة التقليدية لتقديم اللحوم ، وأول ما نفكر فيه هو كرات اللحم ، وخاصة الكفتة الساخنة. كفتة في صينية واشترِ لنفسك بعض الراحة ، لكن في هذا المقال نقدم طريقة لتحضير خلطة كفتة مشوية حتى لا تنكسر على شواية الفحم.

نحضر إيناء ونضع فيه اللحم بعد فرمها جيدًا، ومن ثم نضع البقسماط وكل التوابل التي سبق تحضيرها والقيام بخلط كل المقادير جيدًا حتى تمام التمازج. نقوم بفرم البصل جيدًا في الكبة ونعصره ونحتفظ بالماء ونضع الناتج عن فرم البصل إلى الخليط. بعد ذلك نقوم بعصر الطماطم ونضيف عصير الطماطم على ماء البصل. ومن ثم نقوم بعمل الكفتة صوابع كبيره لأن حجمها سيتقلص عند الطهي وعند تشكيلها لصوابع نبل الأيدي من عصير البصل والطماطم. بعد ذلك نضع الكفتة في صينية وندخها الفرن حتى تمام النضج. على الجانب الآخر نشعل الفحم وعند نضج الكفتة نضع الفحم في داخل الصينية ونسكب عليه القليل من قطرات الزيت ونغطي الصينية بورق الفويل. نتركها قليلًا حتى تأخذ رائحة الفحم وتصبح رائحتها رائعة، وهنا تكون الكفتة جاهزة للأكل ويتم تقديمها مع بعض المقبلات من السلطة والطحينة والبطاطس المقلية.

من أشهر الأكلات المصرية ، وتشتهر العديد من المطاعم الكبيرة في القاهرة بإنتاج كفتة هاتي عالية الجودة والتي يفضلها الكبار ، لذا فهي وصفة شهية وتعتبر من الأطباق الشهية. كما أنه نوع من الأطباق المصنوعة من اللحم المفروم مع قليل من البصل والبهارات ، وهو معروف في كثير من الدول العربية ومن أبسط الأطباق كما هو موجود في سوريا ولبنان وفلسطين. .. والأردن والمملكة العربية السعودية.

ماهى الأدوات التي نستخدمها في الشواء

صينية مستطيلة الألومنيوم

فحم

أسياخ خشبية

رقائق

لديها

طريقة تحضير اللحم المفروم قبل الخبز

للحصول على نفس قاطع الشواء تمامًا مثل القاطع الساخن ، تحتاج إلى اتباع الخطوات أدناه

يعد نوع اللحم وكيفية تقطيعه وتتبيله من أهم أسرار كرات اللحم الساخنة.

يفضل أن يكون اللحم كبيرًا (سميكًا) مقطعًا ناعمًا وغير مفروم ، وهو من النوع الذي يحتوي على حوالي 20٪ وزنًا من اللحم في الدهون.

1-أولاً ، قطع الخبز إلى أطباق متوسطة باليد وصب الماء بحيث يغطي مستوى الماء جميع الخبز.

اتركي الماء لمدة 30 دقيقة إلى ساعة حتى يمتص الماء وينعم ويصبح جاهزًا للاستخدام.

كيفية طبخ لحم البقر المشوي

1- سخن الفحم على موقد وإعداد أسياخ لشواء.

2- غطاء الألومنيوم الخبز ورقة مع احباط.

3- قم بتشغيل شواء في الفرن

4- جلب اللحوم وخشبية أسياخ منقع، ثم تقسيم اللحم المتبل، جاهزة للالمشوية، إلى عدة كرات في حجم اليوسفي.

5- خذ الكرة اللحوم ووضعها في راحة يدك، إدراج سيخ خشبي في ذلك، وبدء نشر الكرة اللحم على سيخ خشبي بحيث متوسطة سميكة، وليس رقيقة.

طريقة تحضير أخرى

ضعي اللحم المفروم مع البصل والثوم والبقدونس وصلصة الصويا في وعاء عميق والملح والفلفل مع الكمون والأوريغانو ، واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا. شكلي الخليط على شكل كرات حادة ومتساوية. اشحذ الكرات على شكل أصابعك ، ثم ضع الأسياخ المشوية على كل منها وثبّت الأطراف بحيث تظل متماسكة أثناء الخبز. قم بإعداد مدفع كربوني مشتعل مسبقًا مع حامل الشبكة المتصل به.

تعتبر الكفتة من الوجبات التى يعشقها الجميع ويحبون تناولها سواء كانت فى المنزل أو كانت في المطاعم حيث تتنوع طريقة صناعتها من مطعم الى آخر ومن أجل ذلك قمنا بتوضيح طريقة صناعة الكفته فى المنزل بدلا من صناعتها وتناول خارج المنزل من أجل المحافظة على صحتك وصحة أسرتك فى ظل الأوضاع التى يفرضها فيروس كورونا على كافة المستويات

إن الطعام اللذيذ من اللحم المفروم الممزوج بالبصل والبقدونس والمطهى على الفحم هو لذيذ مثل الطعم ، لذلك لم يقع أحد في الحب.

تشتهر في العديد من الدول العربية وخاصة مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ، ويتم طهي الكفتة بطرق مختلفة ولكنها من الأطباق التي لها مذاق خاص خارج المنزل .. .. لذلك ولتمييزه عن غيره من أنواع القطع أصبح الطعام يعرف بـ “الحاتى كفتة”.

من أشهر الأكلات المصرية ، وتشتهر العديد من المطاعم الكبيرة في القاهرة بإنتاج كفتة هاتي عالية الجودة والتي يفضلها الكبار ، لذا فهي وصفة شهية وتعتبر من الأطباق الشهية. كما أنه نوع من الأطباق المصنوعة من اللحم المفروم مع قليل من البصل والبهارات ، وهو معروف في كثير من الدول العربية ومن أبسط الأطباق كما هو موجود في سوريا ولبنان وفلسطين. .. والأردن والمملكة العربية السعودية.

طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن

عنصر:

0.5 كجم من لحم الضأن المفروم.

1 ملعقة صغيرة دهن.

بصل مبشور.

طماطم مقطعة.

2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من المكسرات الطرية.

بهارات.

زعتر.

قطعة فحم.

طريقة التحضير:

اخلطي اللحم المفروم والمكسرات والخل في طبق عميق.

يتبل بالبهارات والملح والزعتر وتخلط المكونات جيدا.

ضع الخليط في الثلاجة لمدة 15 دقيقة على الأقل.

خذ ماء البصل المبشور والطماطم وشكلها بشكل حاد على شكل أصابعك.

رصها بحدة على سيخ معدني ثم ضعها على الشواية ، أو رصها في مقلاة وضعها في الفرن ، وبمجرد خروجها ، ضع الفحم الساخن في ورق الألمنيوم ولفها.

توضع كفتة الحاتي على صحن مبشور بالبقدونس وتقدم مع سلطة خضراء وأرز وسلطة طحينة.