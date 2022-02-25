كريم لبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها في دقائق

كريم لبان الذكر أقوى بوتكس طبيعي يحافظ على نضارة البشرة ويحميها من التجاعيد المبكرة التي تصيب الوجه في مرحلة الشباب، كما يعمل على تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس الحارقة، ويعمل على إزالة الخلايا الميتة التي تسبب الاسمرار وغمقان الوجه، وهو رائع في إزالة الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة التي تشوه مظهر الوجه وتجعله يبدو أكبر سنًا، وهو من الكريمات الممتازة التي تساعد على حل جميع مشاكل البشرة المزعجة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر السحري سيجعلك ملكة جمال في أسبوع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات كريم لبان الذكر السحري

يحتوي الكريم على أربع مكونات بسيطة لا يخلو أي بيت منها وسوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها في دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر كوب من الماء البارد ونضع به لبان الذكر، وماء الورد ونقلبهم جيداً مع بعض. نغطي الكوب ونتركه ليله كاملة حتى يصبح لونه مثل الحليب تمامًا. نصفي الخليط جيدًا ونحتفظ بالماء، ثم نقوم بإضافة النشا ونقلب حتى يذوب النشا تمامًا. نحضر وعاء به ماء ونضعه على النار ونتركه حتى يغلي، ثم نقوم بوضع الكوب في منتصف الوعاء ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نخرج الكوب من الماء ونضيف إليه الفازلين مباشرةً وهو ساخن ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الكريم تمامًا. نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ونغلقها جيدًا، ثم نضعها داخل الثلاجة لمدة ١٠ دقائق حتى يتماسك الكريم جيدًا. بعد ذلك نقوم باستخدام الكريم صباحًا ومساءً على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسله بالماء البارد. نستمر بهذه الطريقة كل يوم حتى نحصل على بشرة أصغر سنًا ونعيد للبشرة نضارتها في أسرع وقت.

فوائد كريم لبان الذكر للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد رائعة لصحة البشرة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-