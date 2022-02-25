نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السويسرول الشهي في المنزل بمكونات موجودة في كل بيت في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل السويسرول الشهي في المنزل بمكونات موجودة في كل بيت - ثقفني
يعتبر السويسرول من أفضل أنواع الحلويات الغربية التي يحبها الكبار والصغار ويقبل عليها كثير من الناس كنوع من التغيير لأطفالهم ويمكن حشوه بأكثر من حشوة ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وعجينته طرية وطعمها خفيف ومختلف عن أي نوع من الحلويات وتحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل السويسرول، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها.
مكونات عمل السويسرول في المنزل
- ربع كوب من الدقيق الأبيض
- ربع كوب من السكر الناعم
- خمسة من البيض كبير الحجم مع فصل البياض عن الصفار
- ربع كوب من الكاكاو البودر
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر
- ربع ملعقة صغيرة من الملح
طريقة عمل السويسرول في المنزل
- أولا نقوم بتسخين الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الشبكة على الرف الأوسط.
- ثم ننخل الدقيق في وعاء عميق ثم نضيف الملح والبيكنج باودر والكاكاو البودر ونخلطهم مع بعضهم.
- نقوم بخفق بياض البيض باستخدام المضرب الكهربائي في وعاء على سرعة متوسطة حتى يتجانس ثم نضعه في طبق عميق.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضع به صفار البيض والسكر والفانيليا ونقوم بتشغيل المضرب على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط كريمي.
- بعد ذلك نضيف خليط الدقيق الذي تم إحضاره ثم نخفق حتى تتجانس المكونات جميعها.
- ثم نضيف الخليط كله على بياض البيض الذي تم خفقه مع تقليب الخليط حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مستطيلة وصغيرة الحواف ونضع بها ورق زبدة ونسكب الخليط في الصينية ونقوم بتوزيعه حتى يتغطى قاع الصينية.
- ثم نضع الصينية في الفرن لخبز كيكة السويسرول لمدة خمس عشرة دقيقة حتى تنضج.
- بعد أن تنضج الكيكة نخرج الصينية من الفرن ونضع كمية من السكر البودر حتى لا تلتصق في ورق الزبدة وورقة من الزبدة على وجه الكيكة ونقلب الصينية وننزع ورقة الزبدة التي وضعناها من قبل ثم نعيد الكيكة مرة أخرى على الجهة الثانية ونلف الكيكة مع ورقة الزبدة على هيئة أسطوانة ثم نتركها حتى تبرد.
- نقوم بتقطيع الكيكة وتقديمها، وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ