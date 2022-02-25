وصفة القرنفل لتطويل الشعر بخطوات سهلة وبسيطة بمكونات موجودة في المنزل

من الوصفات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية سوف نقدم لكم اليوم وصفة القرنفل التي يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة حتى يمكنكم تطويل الشعر بمكونات طبيعية، حيث يعتبر الشعر هو تاج الفتيات لذلك يجب عليكم الاهتمام بها بصورة كبيرة للغاية ويجب عليكم الحرص على تطويل الشعر وتنعيمه أيضا حيث يعالج كافة المشاكل التي تؤدي إلى تساقطه وبالطبع من الأفضل استخدام العديد من الطرق الطبيعية التي تعطي العديد من النتائج الرائعة للغاية وبالطبع من الأفضل الاستمرار عليها واستخدامها لفترات طويلة للغاية كما يمكنكم استخدامها بالطريقة الصحيحة لها حيث يعتبر من افضل المكونات الطبيعية للشعر في الوقت الحالي هو القرنفل.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون في تطويل الشعر

يساعد القرنفل بصورة كبيرة للغاية على التخلص من جميع الالتهابات التي تصيب فروة الرأس وبالطبع قد تسبب في تساقط الشعر كما يعمل أيضا على التخلص بشكل نهائي من القشرة مما يعمل على تطويل الشعر أيضا ويمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

5 ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.

ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون. كوب واحد متوسط الحجم من زيت الزيتون الطبيعي.

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

يحضرون علبة زجاجية ويضعون فيها القرنفل المطحون.

أضف زيت الزيتون إلى القرنفل المطحون.

يجب أن تكون الحاوية التي يتم تخزينها فيها داكنة اللون.

ضع الوعاء الزجاجي في مكان مظلم.

ضعي المزيج في العلبة لمدة 10 أيام حتى تتغلغل مكونات القرنفل في زيت الزيتون.

بعد 10 أيام صفي المزيج جيدًا.

بعد غسل الراس ، أستخدم الزيت كطلاء أسبوعي.

من المستحسن الاستمرار في استخدامه لفترة طويلة من الوقت حتى يتم الحصول على أفضل النتائج.

وصفة زيت القرنفل وزيت الخروع وحليب جوز الهند

المكونات :

ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

طريقة الاستخدام