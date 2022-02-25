طريقة عمل كيك البرتقال الهشه ونصائح لنجاحها بمكونات بسيطة

تعتبر كيك البرتقال بكافة أنواعها وأشكالها من الحلويات اللذيذة والمغذية للأطفال، خاصة الأطفال التي لا ترغب في تناول البيض، فيتم إدخال البيض في الكيك ويحصل الطفل على العناصر المغذية منها، وتعتبر كيك البرتقال من انواع الكيك اللذيذة ذات القيمة الغذائية العالية نظرا لوجود البرتقال الذي يحتوي على فيتامين سي، ومع بداية الدراسة تكون كيك البرتقال وجبة جيدة لأطفالك، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على طريقة إعدادها بالتفصيل.

طريقة عمل كيك البرتقال

المكونات: 2 كوب دقيق حلوى منخول جيدا، كوب عصير برتقال، كوب سكر، 4 حبات بيض، 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر، 3 ملاعق زبدة، ملعقة كبيرة قشر برتقال، رشة ملح، فانيليا.

خطوات تحضير كيك البرتقال

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 مئوية قبل البدء في تجهيز الكيك. نحضر صينية متوسطة وندهنها بالزبدة مع رشة دقيق لمنع التصاق الكيك. نقوم بخفق السكر والبيض باستخدام المضرب الكهربائي. نبدأ بإضافة الزبدة بالتدريج مع استمرار الخفق، ونضيف إليه عصير برتقال وقشر البرتقال المبشور. في وعاء آخر ننخل الدقيق جيدا مع ضرورة تخلل الهواء داخله، ونضيف إليه الملح والبيكنج بودر مع التقليب. نضيف الدقيق إلى خليط السكر والبيض مع التقليب حتى تتجانس المكونات. توضع المكونات في الصينية، ويتم إدخالها إلى الفرن لمدة لا تقل نصف ساعة. نختبر نضج الكيك بعد المدة المذكورة، ونقوم بإخراجها عند تمام النضج. تقدم الكيك مع الشاي أو المشروب المفضل بعد تقطيعها على حسب الرغبة.

نصائح لنجاح كيك البرتقال

إليكي النصائح الذهبية لنجاح الكيك بصفة عامة، وكيك البرتقال بصفة خاصة: