اختراع كوري لبشرة بيضاء.. طريقة عمل كريم الأرز والنشا للتبيض وشد الوجه

كريم الأرز الكوري و النشا للتبيض، تبحث الكثير من الفتيات عن وصفات تساعد على تفتيح بشرتها، بدلاً من مستحضرات التجميل التي لها آثار جانبية ضارة بالبشرة، وتعد النشا من أكثر الأشياء التي تستخدم في تفتيح البشرة كما تستخدم في الكثير من الوصفات العناية بالشعر، حيث تعد الوصفات الطبيعية هي الأكثر أمناً بالنسبة للبشرة، فمن خلال بعض المكونات المنزلية الموجودة في مطبخك اصنعي كريم طبيعي للتبيض وشد التجاعيد، لذلك سوف نعرض في مقال اليوم وصفة كريم الأرز الكوري و النشا لتبييض بكل سهولة ممكنة.

كريم الأرز الكوري و النشا للتبيض

يعتبر الأرز الكوري سر بياض بشرة الفتيات التي توجد في كوريا، حيث تعمل النشا على شد البشرة وجعلها مشدودة ومتناسقة، بالإضافة إلى الأرز فهو يحتوى على عدة فيتامينات مهمة للبشرة وصحة الجلد بخلاف النشا الموجودة به، فكلاهما يعطيان نتيجة سحرية في تفتيح أي منطقة داكنة بالجسم، لذلك يمكنك معرفة تحضير كريم الأرز الكوري و النشا للتبيض من خلال الآتي:

المكونات

ملعقة من الأرز المطحون جيداً.

مقدار ملعقة من النشا.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم التفتيح الكوري

تتمثل طريقة عمل وصفة كريم الأرز الكوري و النشا لتبييض في الآتي:

نحضر وعاء ونضع به كافة المكونات السابقة، ثم يتم تقليبها جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض، ويصبح الخليط ذات القوام الكريمي.

يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر للتخلص من الأتربة والغبار الذي يوجد على البشرة.

يتم وضع هذا الخليط على الوجه ويترك على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

تغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ للتخلص من بقايا الخليط.

يوضع على البشرة القليل من ماء الورد باستخدام قطنة، لكي يتم غلق مسام البشرة

يفضل تكرار هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وبذلك نكون قدمنا لكم وصفة طبيعية تساعد على تفتيح البشرة بصورة أكثر فاعلية وأماناً وتتمثل في كريم الأرز الكوري و النشا للتبييض، كما تساعد هذه الوصفة على إزالة البقع الداكنة وتصبغات البشرة الناتجة عن أشعة الشمس بالإضافة إلى كثرة استخدام مستحضرات التجميل التي تسبب الكثير من الأضرار بالبشرة.