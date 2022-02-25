طريقة عمل لحمة الرأس أحلى طاجن لحمة الرأس بالخضار المشكل لجميع أفراد الأسرة

طريقة عمل لحمة الرأس، من الوصفات التي تبحث عنها ست البيت لعملها بالمنزل وتقديمها لأفراد الأسرة بطريقة سهلة ولذيذة، وخاصة خلال المناسبات التي تحتل الأكلات التي مكونها الأساسي اللحمة مكانة كبيرة بها، مثل وجبات الإفطار في رمضان وخلال أيام الأعياد، وبالأخص عيد الأضحى الذي يعتمد اعتماد كبير على اللحوم، وخاصةً إذا كانت الأسرة تقوم بالأضحية لهذا تكون وجبتنا اليوم أحد أهم الوجبات التي يتم عملها في هذه المناسبة، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” على تقديم أهم الوصفات مثل طريقة عمل الجلاش الحادق المحشو باللحمة المفرومة، وكذالك الوصفات الخاصة بالتحلية مثل كيكة الحليب التركية، و كيكة البرتقال اللذيذة المغذية للكبار والصغار، ضمن حرصنا على توفير أهم الوصفات التي تحتاج إليها ست البيت.

مكونات ومقادير طاجن لحمة الرأس بالخضار

1 كيلو لحمة رأس بدون عظم.

بصلة كبيرة مبشورة.

1 بصلة متوسطة.

عدد أربع فصوص ثوم كبار مهروس.

1/2 معلقة صغيرة فلفل أسمر ناعم.

ملعقة كبيرة ملح.

كيلو خضار مشكل “بسلة، جزر، بطاطس، كوسه”.

كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة صلصة.

ورق لوري+ حبهان.

طريقة تحضير لحمة الرأس

نقوم أولاً بغسل اللحمة جيداً بالدقيق والملح وشطفها بالماء جيداً.

نحضر وعاء الطهي ونضع اللحمة وعليها البصلة مقسمة لأربع أجزاء.

ونضع عليها الفلفل الأسمر وورق اللوري والحبهان وحبة واحدة طماطم.

نبدأ في تشويح اللحمة على نار متوسطة حتي تأخذ لون ذهبي.

نضع عليها الماء لعمل شوربة وتستكمل التسوية.

نقوم بنشل اللحمة من الشوربة نصف تسوية ونجهز طاجن الخضار.

نضع البصلة المبشورة مع الثوم المفروم على ملعقة زيت ونشوحها على النار حتي تتبل.

بقوم بوضع عصير الطماطم وملعقة الصلصة ونقلب حتي يمتزج الخليط.

نضع الخضار المشكل مع خلطة البصل بالصلصة واللحمة في طاجن التسوية.

يكون الفرن جاهز لتسوية لحمة الرأس بالخضار ومشتعل قبل وضع الطاجن بحوال 10 دقائق.

نترك الطاجن بالفرن على الرف الأوسط مدة 45 دقيقة.

نقوم بإشعال الشواية بعد ذلك لمدة 5 دقائق ليأخذ الطاجن وش ويحمر.

نخرج الطاجن ويقدم مع الأرز والسلطة وبألف هنا وشفا.

تكات نجاح الوصفة