كفتة البطاطس المقلية أصابع البطاطس بالجبن المقلية كفتة أقتصادية بدون لحم

طريقة كفتة أصابع البطاطس بالجبن بمهروس البطاطس يمكنك أن تعدي وصفة رائعة تحمل الكثير من المزايا فهي وصفة أقتصادية من كفتة البطاطس تحشو بالجبن والخضروات وتكون كفتة لها طعم لذيذ بدون أستخدام اللحمة، فهي وصفة موفرة بمكونات على قد الإيد، وتقدم مع صوص الطحينة وتناولها كمقبلات مع الأرز أو الخبز وتقدم أيضا للأطفال كوصفة مغذية بالخضروات، تعرفوا معنا على طريقة عمل كفتة بطاطس أصابع الكفتة بالبطاطس بحشو الجبن لذيذة وسهلة التحضير ستتعجبي من طعمها اللذيذ وقوامها مقرمش بطبقة خارجية باللون ذهبي مقرمش يجذب الأنتباه.

طريقة كفتة بطاطس أصابع ذهبية بمهروس بطاطس

نحتاج إلى عدد 3 ثمرات من البطاطس تسلق وتقطع إلى مكعبات صغيرة وتهرس. ثمرة كبيرة من البصل. ثمرة من الفلفل الأخضر البارد. كوب من البازلاء المفرز. كوب من جزر مقطع إلى مكعبات صغيرة. ربع كوب من بقدونس. ربع كوب من الكزبرة الخضراء. مكعب مرقة خضروات. ملعقة صغيرة من بهارات البطاطس. ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. ربع كوب من الكمون الناعم. ربع كوب من البابريكا. بيضة متوسطة الحجم. ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. مكونات حشو كفتة بطاطس كوب من جبن موتزاريلا مكعبات. يمكن استخدام جبن كيري,

تحضير كفتة بطاطس أصابع البطاطس المهروسة المقلية

يتم فرم البصل ناعم ويضاف عليها الفلفل ويشوح معا في قليل من الزيت وترفع على النار وتكون بحرارة متوسطة ويضاف عليها بقدونس والكزبرة الخضراء.

تقلب مكونات على النار حتى يذبل الكزبرة والبقدونس، ثم يضاف عليها البهارات ومكعب مرقة وتقلب جيدا ويضاف عليها صوص طماطم.

ثم يضاف الجزر المبشور مع البسلة وتترك المكونات على نار هادئة حتى تنضج المكونات مع بعضها، ترفع بطاطس من الماء بعد سلقها.

ثم تترك حتى تبرد وتهرس قليلا وتخلط مع الخلطة السابقة وتشكل إلى أصابع من كفتة مهروس البطاطس وتحشو بالجبن ثم ترص في طبق تقديم وتدخل الفريزر لتتجمد وتتماسك لمدة 10 دقائق.

ثم تغمس أصابع بطاطس محشوة بالجبن في وعاء البيض ثم في وعاء البقسماط ثم تقلى في زيت ساخن غزير على حرارة متوسطة.

يجب الحرص على عدم استخدام ملعقة في تقليب البطاطس ولكن يستخدم ملعقة خشبية للتقليب بحرص والتقليب عندما يتغير لون الأصابع.

بمجرد أن يحمر كفتة البطاطس وتأخذ لون ذهبي ترفع من الزيت وترص في مصفاة ثم تخرج من الزيت وتقدم ساخنة مع صلصة زبادي، لذا قدمنا لكم كفتة بطاطس أصابع ذهبية مقرمشة.

كفتة بطاطس بالتونة مقبلات لذيذة

لعمل كفتة عن طريق بطاطس المهروسة يتم وضع كمية من البطاطس مع التونة كوصفة لذيذة لكل محبي التونة ولكن تناولها بطريقة جديدة لعدم الملل من تناول كفتة البطاطس بطريقة مبتكرة بطعم رائع وتصلح بأن تكون وجبة كمقبلات لذيذة يمكن أن تطهى بشكل صحي عن طريق وضعها في القلاية الكهربائية أو بافرن برشها بالقليل من الزيت ووضعها بالفرن وتناسب كل من يتبع الأنظمة الغذائية قليلة السعرات.

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