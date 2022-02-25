أحلى المشهيات اللذيذة “كفتة البطاطس باللحمة المفرومة” في المنزل بمكونات سهلة

تعد كفتة البطاطس من الوصفات التي يوجد بها نسبة من النشويات الموجودة في البطاطس والبروتين الموجود في اللحم، تعد من الوصفات الأساسية في العزومات، ويتم عملها للإفطار في شهر رمضان، كما تعد من المقبلات اللذيذة التي يلجأ إليها عدد كبير، كما يتم تقديمه مع العديد من الوجبات مثل المكرونة بالبشاميل، والجلاء وتعد هذه الوصفة سريعة جدا في التحضير كما يمكن إعدادها مسبقا ووضعها في الفريزر، يفضلها الأطفال في التناول عن الكثير من الأطعمة الأخرى، كما يمكن وضع بعض الخضروات مع خليط الكفتة.

مكونات كفتة البطاطس باللحم المفروم

نصف كيلو من البطاطس.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مبشورة.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

كوب من البقسماط المطحون.

3بيضة.

كوب من الطحين

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة كمون.

بهارات كفتة.

طريقة عمل كفته البطاطس باللحمة المفرومة