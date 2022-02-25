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عمر شويل - جدة طريقة تحضير فطيرة الراعي بطريقه شهية، تحضير فطيرة الراعي، تعتبر فطيرة الراعي من أكثر الأكلات الشتوية المميزة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الخضروات واللحم الذي يعمل على مد الجسم بالعديد من العناصر والفوائد الهامة الموجودة فيها كما أنها تساعد على مد الجسم بالطاقة بشكل كبير للغاية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل فطيرة الراعي بطريقه شهية ولذيذة وسوف يحب تناوله الأطفال.

طريقة عمل فطيرة الراعي

المكونات: 2 كوب من البطاطس المهروس و500 غرام من اللحم المفروم وبصل مفروم وملعقة من الملح وثلاث ملاعق من الماء وربع ملعقة من الزعتر ونصف ملعقة من الفلفل الأسود والثوم المفروم و300 جرام من البسلة والجزر و كوب جبنة بارميزان مبشور أو كوب كريمة وذرة صفراء مسلوقة وأربع ملاعق من الزبدة.

طريقة تجهيز فطيرة الراعي

في الخطوة الأولى نقوم بوضع اللحمة في مقلاة وإضافة الزبدة حتى يتم تصنيعها جيدا ثم إضافة الملح والفلفل الأسود والزعتر والبصل وتقلب المكونات مع بعضها لمدة خمس دقائق ثم يتم إضافة الجزر والبسلة والمشروم وتقلب المكونات على نار متوسطة ثم يتم وضع الذرة.

في الخطوة التالية يتم تسخين الكريمة في وعاء مناسب ثم نقوم بإضافة الزبدة والثوم والجبنة والملح والفلفل الأسود عليها ثم نضع البطاطس المسلوقة بعد هرسها جيدا مع خليط الكريمة والجبنة.

في الخطوة التالية يتم فرد الخليط في طبق من البايريكس ويضاف طبقة من خليط اللحمة والخضار ثم يتم وضع طبقة من البطاطس مرة أخرى ثم يتم إضافة الجبنة المبشورة ويتم تسخين الفرن لمدة خمس دقائق ثم يتم وضعها في الفرن حتى يحمر الوجه ثم يتم إخراجها من الفرن وتزيينها بالبقدونس المفرومة وتناولها بعد أن تهدأ قليلا.