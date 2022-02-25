بنصف كوب من العدس حضري الفول المدمس الكهرماني في المنزل زي الجاهز

يعتبر الفول المدمس من أفضل الأكلات المصرية الشهية التي يعشقها الكبار والصغار ويتميز بطعمه اللذيذ والرائع ولا يمكن الاستغناء عنه في وجبة السحور في شهر رمضان ويمكن تناوله في الفطور والعشاء ويحتوي الفول على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ومكونات تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة وتوفر لكم الكثير ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيره، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الفول المدمس.

مكونات عمل الفول المدمس في المنزل

نصف كيلو جرام من الفول

بصلة صغيرة الحجم مقطعة إلى شرائح

ملعقة كبيرة من الكركم

نصف كوب كبير من العدس الأصفر

حبة من الطماطم متوسطة الحجم

نصف حبة ليمون كبيرة الحجم

واحدة من الجزر مبشورة

طريقة عمل الفول المدمس في المنزل

نقوم بنقع الفول في وعاء مملوء بالماء لمدة ثمانية ساعات على الأقل قبل الطهي.

بعد ذلك نصفي الفول من الماء ونضعه داخل دماسة أو إناء.

ثم نضع على الفول العدس الأصفر والبصل المقطع إلى شرائح والجزر المبشور ونقوم بعصر نصف الليمونة.

ثم نضع على الفول وباقي المكونات ماء ثم نغطي الدماسة ونتركها على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

بعد ذلك نزود الماء المغلي مرة أخرى حتى تغمر الفول ثم نغطي الدماسة ونتركها على النار لمدة سبع ساعات ونقوم بإضافة ماء إلى الفول من وقت لآخر حتى تغطي الفول.

بعد أن ينضج الفول نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ويمكن أن نحتفظ به في أكياس في الفريزر.

يمكن تقديمه الآن في الفطور أو العشاء أو السحور مع البيض أو الطماطم أو التوابل بجانب الطعمية والعيش والمخللات، وبالهنا والشفاء.

فوائد الفول المدمس