نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين كالأميرات.. تبييض اليدين بسرعة وتنعيمهما وشد البشرة ستتمنى لو عرفتيها منذ زمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة تبييض اليدين بسرعة حيث أن اليدين من أكثر المناطق مع الوجه تعرضاً للشمس وتستخدم بعضهم كريمات التفتيح التي قد تعمل على تلف خلايا الجلد مع استمرار الاستخدام وإليك من خلال المقال بعض المكونات الطبيعية التي تعمل على التفتيح بسرعة ودون عناء تابعي المقال حتى تستفيدي من الوصفات.

تبييض اليدين بسرعة

يوجد الكثير من الخلطات التي تعمل على تبييض اليدين من الاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس وهذه الخلطات آمنة وفعالة تمامًا

وصفة السكر والليمون وزيت الزيتون

يعمل السكر على تقشير الجلد الميت والتخلص منه كما يعمل الليمون على التفتيح بدرجة كبيرة ويساعد زيت الزيتون على ترطيب وتبيض اليدين ويتم استخدامها كالآتي

المكونات:

ملعقة كبيرة واحدة من السكر الخشن.

وملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون الخام.

عصير نصف ليمونة.

طريفة التطبيق:

أولا توضع جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبهم جيدًا حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك وتوضع الخلطة على اليدين وتفرك بحركات دائرية لمدة خمس دقائق على الأقل.

ثم يتم غسل اليدين من الخليط ويفضل استخدام كريم مرطب بعدها.

بعد ذلك يمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة في التبييض.

وصفة العسل والحليب والليمون

يعمل العسل على تبييض البشرة بشكل كبير والليمون أيضًا ويساعد الحليب على ذلك ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

المكونات:

ملعقة طعام من العسل الطبيعي.

وملعقة كبيرة من عصير الليمون الفرش.

نصف ملعقة طعام من الحليب.

طريقة التطبيق:

أولا يتم وضع جميع المكونات مع بعضها وتقليبهم جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك يوضع الخليط على اليدين ويترك مدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم يغسل الخليط بالماء والغسول المعتاد للتخلص من آثار الخليط نهائيًا.

بعد ذلك يتم استخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

خلال فترة قصيرة يتم الحصول على نتائج مبهرة ويكون فرق اللون واضح.

في الختام مقال تبييض اليدين بسرعة تحدثنا عن أكثر من طريقة لتبييض اليدين. وبالتالي كل منهم له نتائج فعالة في التبييض لأنها تحتوي على مواد طبيعية تعمل على تقشير خلايا الجلد الميت. علاوة على ذلك ساعد على الحصول على بشرة أكثر نضارة وأكثر بياضًا وأكثر نعومة.