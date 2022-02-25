حضري قراقيش بالعجوة في المنزل حلوى سهلة وبسيطة

تعد قراقيش العجوة ، من المخبوزات التي تقدم في الأعياد في الكثير من الدول العربية، وعند تحضيرها علي الإفطار في الصباح يصبح الإفطار أكثر تميزاً ولذة، ويتم تقديمها مع كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وهي من أشهي المخبوزات التي يعشقها الكثيرون كونها تؤكل مع المشروبات الساخنة، وتعتبر أحد أشهر المخبوزات السريعة المتوافرة في معظم البيوت المصرية، لذا يبحث النساء عن طرق تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وتتنوع طرق تحضيرها بين العجوة والملبن والسمسم والسادة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل قراقيش بالعجوة في المنزل كل سهولة.

مكونات عمل قراقيش بالعجوة

تحتوي هذه الحلوى علي مقادير بسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي:-

كيلو من الدقيق المنخول.

ربع كيلو من السمن.

ربع كيلو زيت كريستال.

كوب ماء دافئ أو حليب للعجن.

ربع ماء دافئ للخميرة.

3 ملاعق كبار لبن ودرة.

باكو بكينج بودر.

3 ملاعق كبار سمسم محمص.

معلقة كبيرة ونصف من السكر.

رشة ملح.

معلقة كبيرة ونصف من الخميرة.

مقدار معلقة كبيرة ينسون.

معلقة كبيرة شمر مجروش.

للحشو:-

نصف كيلو عجوة.

مقدار معلقة كبيرة زبدة.

معلقة كبيرة سمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير قراقيش بالعجوة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالاتي:-