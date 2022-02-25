نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكات تحضير كيكة البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة والطعم خيالي في المقال التالي
كيكة البسبوسة فهي من الحلويات السهلة والسريعة ومذاقه رائع فهي تشبه إلى حد كبير البسبوسة العادية، كما يجدها الكثير من النساء أنها وجبة خفيفة على المعدة ويتم تناولها على الفطار أو العشاء، أو كوجبة خفيفة بين الوجبات، لذلك نقدم لكم، وسنقوم بتقديم كافة الخطوات اللازمة لتجهيزها لعائلتك وضيوفك في أسرع وتقدم كعكة البسبوسة مع فنجان شاي أو فنجان قهوة، وآمل أن تعجبكم هذه الوصفة البسيطة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الخاصة بعمل كيكة البسبوسة الشهية.
مكونات عمل كيكة البسبوسة
نقدم إليكم أفضل المكونات التي تصنع منها كيكة البسبوسة في مطبخك، كل ما عليك فعله هو شراء المكونات التالية:
- كوب دقيق أبيض.
- أربع أكواب من دقيق سميد.
- كوب زبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من جوز هند مبشور.
- كوب سكر بودر.
- أربع ملاعق صغيرة من الزيت.
- رشة الفانيليا.
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة من دبس السكر.
- أربع بيضات.
- شربات جاهز دافئ.
- جوز الهند المبشور.
طريقة صنع كيكة البسبوسة في المنزل
إذا كنت سيدتي تبحثين عن طريقة سهلة تمكنك من تحضير كيكة البسبوسة عن طريق اتباع عدد من الخطوات وهي:
- قم بضرب البيض مع السكر والفانيليا ونشغل الخلاط حتى تختلط كافة المكونات ويذوب السكر تماما، ثم نضيف القليل منة قشر البرتقال فهو يعطى للكيك طعم ورائحة مميزة ثم نضيف ملعقة من البياض الخل واستمر في الخفق قليلا حتى تمتزج المكونات.
- يضاف السميد مع الدقيق وعلية البيكينج بودر وعليهم جوز الهند ويقلب جيدا.
- نقوم بوضع السكر والبيض المضروب على المكونات الجافة ويقلب بالخلاط اليدوي حتى يختفي الطحين ويتم خلط جميع المكونات.
- نحضر صينية ومدهونة بالسمن، نسكب خليط الكيك.
- ندخل الصينية في الفرن حتى تنضج لمدة نصف ساعة إلى ربع ساعة.
- بعد أن تنضج الكيكة، أخرجيها من الفرن وصبي عليها القليل من القطر الدافئ وغطي الصينية بإحكام حتى تمتصها وتصبح الكعكة طرية وهشة.
- بعد أن تبرد الكعكة، نقطعها إلى شرائح ونضع على الوجه بعض من جوز الهند المبشور أو المكسرات، وهي جاهزة للتقديم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ