تكات تحضير كيكة البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة والطعم خيالي

كيكة البسبوسة فهي من الحلويات السهلة والسريعة ومذاقه رائع فهي تشبه إلى حد كبير البسبوسة العادية، كما يجدها الكثير من النساء أنها وجبة خفيفة على المعدة ويتم تناولها على الفطار أو العشاء، أو كوجبة خفيفة بين الوجبات، لذلك نقدم لكم، وسنقوم بتقديم كافة الخطوات اللازمة لتجهيزها لعائلتك وضيوفك في أسرع وتقدم كعكة البسبوسة مع فنجان شاي أو فنجان قهوة، وآمل أن تعجبكم هذه الوصفة البسيطة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الخاصة بعمل كيكة البسبوسة الشهية.

مكونات عمل كيكة البسبوسة

نقدم إليكم أفضل المكونات التي تصنع منها كيكة البسبوسة في مطبخك، كل ما عليك فعله هو شراء المكونات التالية:

كوب دقيق أبيض.

أربع أكواب من دقيق سميد.

كوب زبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز هند مبشور.

كوب سكر بودر.

أربع ملاعق صغيرة من الزيت.

رشة الفانيليا.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من دبس السكر.

أربع بيضات.

شربات جاهز دافئ.

جوز الهند المبشور.

طريقة صنع كيكة البسبوسة في المنزل

إذا كنت سيدتي تبحثين عن طريقة سهلة تمكنك من تحضير كيكة البسبوسة عن طريق اتباع عدد من الخطوات وهي: