نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة ناصعة البياض.. الحلبة لتبييض البشرة وتوحيد اللون والتخلص من البقع الداكنة والاسمرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحلبة لتبييض البشرة من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص لما يوجد في الحلبة من فوائد للبشرة حيث انها تعمل على تفتيحها بشكل كبير وتعمل على التخلص من البقع الداكنة التصبغات والكلف الناتج عن تغير الهرمونات في الحمل، ويمكن إدخال معها بعض المواد الطبيعية الفعالة لكي تساعدها في التبييض وذلك ما نشير إليه في هذا المقال.

الحلبة لتبييض البشرة

تدخل الحلبة في بعض الوصفات التي تعمل على تبييض البشرة مع إضافة بعض المواد الطبيعية الأخرى التي تساعدها على تبييض البشرة و تفتيحها.

وصفة الحلبة والزبادي والليمون

تعمل هذه الوصفة على التخلص من البقع الداكنة والاسمرار التصبغات الجلدية والكلف أيضًا ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة واحدة من الحلبة المطحونة.

وملعقة كبيرة واحدة من الزبادي الطازجة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التطبيق:

أولا تخلط جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا حتى تتداخل ويتم الحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك يتم تنظيف البشرة جيدًا قبل استخدام هذا الخليط من خلال غسل الوجه بالماء الفاتر والغسول الذي يتناسب مع نوع البشرة.

ثم يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك يغسل الوجه مرة أخرى بالماء الفاتر.

لابد من استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على النتيجة المرجوة في التبييض.

وصفة الحلبة والعسل

يساعد العسل على تبييض البشرة بشكل كبير لذلك يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية ويتم استخدام الوصفة كالآتي

المكونات:

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

وملعقة كبيرة واحدة من الحلبة المطحونة.

طريقة التطبيق:

أولا يوضع العسل على الحلبة ويتم تقليبهم جيدًا حتى الحصول على قوام متماسك.

بعد ذلك يفرد الخليط على الوجه ويوزع جيدًا خاصة على الأماكن التي يوجد بها الاسمرار أو التصبغات.

ثم يترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا حتى التخلص من الخليط نهائيًا.

للحصول على نتائج جيدة لابد من الاستمرار على استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.

في نهاية مقال الحلبة لتبييض البشرة تحدثنا عن بعض الوصفات التي تدخل فيها الحلبة لتبييض البشرة سواء مع الزبادي والليمون أو مع العسل فكل منهم له خصائص تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس بشكل مستمر.