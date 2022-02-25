نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة حواجب طبيعية وثابتة في المنزل بمكونات غير ضارة للبشرة وبألوان مناسبة لوجهك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغة حواجب طبيعية وثابتة في المنزل، هناك العديد من الأنواع المميزة في صبغة حواجب السيدات والفتيات بمختلف الأعمار منها ما يكون عن طريق استخدام مكونات وعناصر موجودة في كل بيت ومنها ما يباع في الصيدليات ولكل من هذه الأنواع وتلك المزايا والعيوب الخاصة بها، وفي هذه السطور عدد من طرق الحصول على تلك الصبغات.

صبغة حواجب طبيعية

من أجل الحصول على صبغة حواجب بعناصر طبيعية، ولأسرع طريقة لتشقير الحواجب، يمكنك استخدام الكاكاو بالطريقة التالية:

اخلطي عدد ملعقة من الكاكاو الخام البودر مع ملعقة اخري من جل الصبار.

ثم قومي بخلط المزيج السابق مع قرص من الفحم المطحون والذي يمكن شرائه من الصيدليات.

ثم ضعي عدد 1 كبسولة من فيتامين ه على المحتويات السابقة.

كما يمكنك وضع هذا الخليط في الثلاجة واستعماله بعدد 3 مرات أسبوعيا من اجل الحصول على لون ثابت جذاب.

صبغ حواجب باللون الأسود

يعد اللون الأسود من الألوان المطلوبة في الصبغات بوجه عام سواء كانت صبغة الحواجب او الشعر وذلك لما يكون من تلائم هذا اللون مع كافة أنواع البشرة من السمراء او البيضاء او البشرة القمحاوية، ويمكنك الحصول على هذا اللون عند خلط مزيج من الحناء السوداء مع مغلي الشاي وترك الخليط مدة ساعة على الأقل في مكان دافئ ثم الاستخدام بواسطة فرشاة الحواجب المخصصة لذلك.

صبغ حواجب بني طبيعي

للحصول على اللون البني الطبيعي لصبغة الحواجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

اضافة ملعقة صغيرة من القهوة الجاهزة والتي تعرف باسم النسكافيه مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

كما أن خلط النسكافيه المشار إليه مع الكركم يعطي اللون البني الفاتح.

بإمكانك وضع ملعقة صغيرة من اي من زيت الزيتون او زيت السمسم على خليط النسكافيه من اجل ثبات اللون.

صبغة حواجب الطاووس

الطاووس هو نوع من أنواع الصبغات يفضل استخدامها الكثير من الفتيات لما لها من مزايا في الحصول على اللون المطلوب سواء للشعر او الحاجب عن طريق اضافة الماء على مسحوق الصبغة حتي يصير معجون صالح للفرد على الشعر او الحواجب مع الحرص على عدم استعمال هذه الصبغة بصورة دائمة من اجل سلامة الشعر وعدم إتلافه.