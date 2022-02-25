أسهل وأبسط طريقة لعمل مناقيش الزعتر الشهية في المنزل

تعتبر مناقيش الزعتر ، هي أكلة تشتهر بها بلاد الشام، وهي من أنواع المعجنات اللذيذة والشهية، وهي عبارة عن أقراص رقيقة من العجين توضع عليها صلصات مختلفة، وتحتوي علي الزعتر الغني بالكثير من العناصر الغذائية، وهو من الأعشاب ذات الأوراق الخضراء المطحونة بعد تجفيفها، وهي واحدة من أشهر المعجنات والمناقيش علي الإطلاق، وهي تؤكل خاصة في الصباح ووجبات الإفطار في الكثير من دول الشام العربي، وهي من المعجنات اللذيذة والمشهورة في بلاد الشام خاصة في سوريا وفلسطين ولبنان، وتعتبر من أسهل وأبسط المعجنات التي لا تأخذ وقتاً طويلاً عند تحضيرها، لذلك تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وهي غير مكلفة لأن غالباً جميع مكوناته في جميع المنازل، لذلك نقدم لكم هذه الوصفة المميزة لعمل مناقيش الزعتر من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.

مكونات عمل مناقيش الزعتر اللذيذة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه المقبلات الشهية وهي كالاتي:-

4 كوب دقيق.

كوب من الزبادي.

معلقة صغيرة من السكر.

2 بيضة.

ربع كوب من الزيت.

معلقة صغيرة فانيليا.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ماء للعجن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير مناقيش الزعتر اللذيذة في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ونضع به الدقيق والسكر والخميرة والزيت، ونعجنهم جيداً حتي تتجانس المكونات. ثم نقوم بإضافة الزبادي والبيض والماء، ونستمر في العجن حتي تتكون لدينا، عجينة طرية وهشة. بعد ذلك تغطي العجينة وتترك لمدة ساعة حتي تتخمر، ثم تفرد العجينة علي شكل دوائر كور صغيرة. ثم تفرد علي شكل رغيف العيش الصغير، ونحضر صاج مدهون بالزيت. ثم نضع كور العجين بعد فردها علي سمك رفيع، بعد ذلك نضع الحشو من فوق من أعلي. الحشو زعتر و زيت زيتون وسمسم، ويمكن استبداله باللحمة المفرومة، أو أي حشو أخر علي حسب الرغبة. ثم ندخله فرن ساخن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة، حتي ينضج ويصبح جاهز للأكل. يقدم بعد ذلك بالهناء والشفاء علي السفرة بعد أن يبرد قليلاً.

أسرار نجاح المعجنات

من هنا سوف نتعرف علي بعض هذه الأسرار وهي كالتالي:-