أسهل وجبة عشاء بطريقة اقتصادية وصحية وشهية وبمذاق مميز ولذيذ

أسهل وجبة عشاء، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضا، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أسهل وجبة عشاء بألذ الوصفات.

مكونات أسهل وجبة عشاء

تتكون أسهل وجبة عشاء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

3 حبات بطاطس متوسط الحجم مبشور.

10 حبات فطر مبشور.

4 حبات جزر مبشور.

3 قرون فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة كرات مفروم ناعم.

حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعم.

4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

4 ملاعق كبيرة من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

10 جم من صودا الخبز.

120 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على أسهل وجبة عشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البطاطس المبشور والفطر المبشور والجزر المبشور والفلفل الأخضر المفروم ناعم والكراث المفروم ناعم والطماطم المفروم ناعم، ثم نضع الوعاء جانبا.

ثم نحضر وعاء عميق آخر ونضيف إليه البيض ونخفقه بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف إليه زيت الزيتون والحليب والدقيق وصودا الخبز والفلفل الأسود والملح، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نسكب خليط البيض على خليط الخضار ونخلطهم جيدا.

ثم نحضر صينية فرن كبيرة، ثم نضع فيها ورقة زبدة.

ثم نوزع فيها الخليط ونسويه جيدا.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 45 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونوزع على الوجه الجبنة الموزاريلا المبشورة ونساويها جيدا.

ثم ندخل الصينية الفرن مرة ثانية على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقطع الوجبة.

ثم نقدم وجبة العشاء في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المقادير

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

كيلو ونصف من الطماطم مقطع أرباع.

نصف كوب من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والسكر والخل، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. ثم نرفع الكاتشب من على النار عندما يثقل قوامه ويجف الماء، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للتقديم مع أسهل وجبة عشاء. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المكونات

ربع كوب من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

كوب إلا ربع من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

رشة شطة.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

طريقة التحضير