طريقة تتبيلة اللحمة المشوية بطرق مختلفة سهلة وسريعة في 10 دقائق

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عمر شويل - جدة طريقة تتبيلة اللحمة المشوية بطرق مختلفة سهلة وسريعة لتذوق اجمل طعم، حيث من المعروف أن تتبيلة اللحمة المشوية عامل أساسي في مراحل شوي اللحم أو الدجاج التتبيلة فائدتها تعطي المذاق والنكهة الطيبة للشوي وهناك العديد من طرق تتبيل اللحم للشوى يتم معرفتها من ذلك المقال.

اللحم المشوي له مذاق خاص لدي الكثيرين وتختلف طرق عمله واشكالة فيمكن عمل اللحم المشوي في الفرن والذي لا يتطلب منكم سوي تحضير بعض المكونات البسيطة، كما يمكنكم عمل اللحم المشوي بطريقة الريش كباب، فضلا عن طريقته في طبق اللحم المشوي على الفحم، والطريقة الجديدة طريقة عمل اللحم المشوي بطريقة الجريل.

طريقة تتبيل اللحم العادي

المقادير الواجب توافرها هي:



كليو لحم قطع.

معلقة فلفل اسود.

بصلة مفروم.

معلقة ملح.

معلقة ملح. معلقتين من عصير ليمون.

معلقة بهارات.

معلقة بهارات. ثلاث معالق زيت زيتون.

معلقة خل.

طريقة تتبيلة اللحمة المشوية

يتم وضع اللحم في قدر، ونضيف جميع المكونات أو المقادير على اللحم ونقلب حتى تصل التتبيلة لقطع اللحم. نقوم بتغطية القدر بالكيس النايلون ويتم وضعة في الثلاجة مدة ثلاث ساعات. ثم نخرجه من الثلاجة، ونضعه بأسياخ الشوى، أوحسب طريقة شوى كل شخص التجهيز للشوى، واليك أسرار عمل البسبوسة.

طريقة تتبيلة اللحمة المشوية بالزبادي

المقادير التي ينبغي عليك القيام بتجهيزها جاءت كالتالي:

ربع كوب زيت نباتي.

علبة زبادي.

معلقة عصير ليمون.

ثلاث فصوص ثوم.

فلفل اسود.

ملح.

معلقة خردل.

ثلاث معالق صلصة الصويا.

ربع كوب صلصة.

كيلو لحم مكعبات.

تتبيلة اللحم المشوي مثل المطاعم

نحضر قدر نضع فيه الزيت، مع صلصة ورسسترشاير، وايضا صلصة الصويا، ومعهم عصير الليمون والزبادي.

نقوم بأضافة الخردل والثوم و الفلفل الأسود. نبدأ في خلط المكوّنات. نقوم بوضع اللحم في كيس شفاف ونضيف التتبيلة. ثم نقفل الكيس جيدا وندخلة إلى الثلاجة ثلاث ساعات، واليك طريقة عمل الكبدة السعودية.

سر تتبيلة اللحم المشوى

يجب تجهيز المقادير التالية:

كمون.

فلفل اسود.

ملح.

أربع معالق زيت نباتي.

كيلو لحم مقطع قطع.

بصلة واحدة.

فصين ثوم.

طريقة تتبيلة اللحمة المشوية فاطمه_ابو حاتي

يتم إضافة الزيت مع الكمّون والملح والفلفل الأسود. نقوم بهرس الثوم وفرم البصل حتي يتم أضافتهم مع المكون المسبق. دمج وإضافة قطع اللحم علي التتبيلة ويتم تركها حتى تشرب التتبيلة، واليك طريقة عمل طاجن اللحم.



توابل اللحمة المشوية

لكي تتمكن من تتبيلة اللحم المشوي بالليمون والبصل عليك أن تقوم بتوفير التالي:

ملح.

فلفل اسود.

خل.

ثمرة بصل.

عصير ليمون.

بهارات.

طريقة تتبيل اللحم المشوى مثل الحاتي

نقوم بفرم البصلة وتصفيتها لنأخذ عصيرها. نضع عصير البصل إلى باقي المقادير ثم نضيف اللحم في التتبيله. نقوم بتغطيتها بكيس نايلون ونتركها في الثلاجة لمدة اربع ساعات. ثم نقوم بشوى اللحم ذو النكهة الرائع، واليكم طريقة عمل الشاورما.

وصلنا لختام شرح طريقة تتبيلة اللحمة المشوية بطرق مختلفة سهلة وسريعة.