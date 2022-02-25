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عمر شويل - جدة طريقة عمل الرنجة في المنزل بخطوات صحية 100%، حيث تعد الرنجة من الأسماك المدخنة التي يتناولها غالبية كثيرة من المصرين في شم النسيم أساسي يتم تناولها في المنتزهات والأرياف في الحقول والزراعة والأزهار كما يتم تناولها في الأعياد ليكون معها البصل الأخضر ويتم عمل الرنجة مقلية أو مطبوخة ومن خلال ذلك المقال يتم طريقة عمل الرنجة وإعدادها.

هناك الكثير من أنواع سمك الرنجة، أبرزها سمك البوري والتي هي السمكة الصغيرة أو المتوسطة ذات الزعانف شعاعية، تعيش في البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، ويتم تحضيرها بكثرة في أعياد شم النسيم في مصر، ويرجع السر في ذلك إلى الأجداد المصريين وذلك في عملية التحنيط، وهي لها طعم ومذاق مختلف.

طريقة عمل الرنجة في المنزل بخطوات صحية 100%

يمكنكم الآن عمل الرنجة بعد القيام بتجهيز المقادير التالية:

كوب من الزيت.

اثنين بيض.

كوب من الدقيق.

سمك الرنجة حسب الرغبة.

حسب الرغبة. كوبايه بسماط.

طريقة التحضير

يتم تنظيف الرنجة وتقطيعها إلى شرائح. نقوم بوضع شرائح الرنجة في الدقيق، ثم توضع بعدها في البيض المفقش. نضع البسماط وتجهز مقلاة بها الزيت وتترك حتى تسخن، وإليك طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني. قلي الرنجة فيها حتى يتم الحصول علي اللون الذهبي، ونقوم برصها في طبق التقديم مع تزينها بالبقدونس والبصل الأخضر.

طريقة عمل الرنجة للشيف نجلاء الشرشابي

فلفل اسود.

رشه ملح.

زيت طعام.

ربع كوب خل.

شوية كمون ناعم.

بصلة خضراء.

رشة شطة.

بصلة حمراء.

حبة طحينة.

كوب عصير ليمون.

رنجة مخللة حسب الرغبة.

طريقة العمل والتحضير

أولا نقوم بتقطيع البصل الأخضر والبصل الأحمر ووضعه في طبق. يتم إضافة عصير الليمون والشطة والملح، والكمون والفلفل الأسود. القيام بتقليب المكونات مع إضافة الخل والطحينة، مع التقليب أيضا. يوضع الزيت والملح ونضيف الرنجة المقطعة، مع التقليب لجميع المكونات حتي تندمج. يتم ترك المكونات في الثلاجة لمدة ساعتين وبعدها تقدم بالهناء والشفاء، وإليك رابط طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل.

طريقة عمل الرنجة المطبوخة

يجب توافر المقادير المطلوبة لعمل الرنجة المطبوخة كالتالي:



كوب طحينة.

سمكتين رنجة.

ثلاث معالق زيت.

حبتين من الطماطم.

قرنين فلفل اخضر.

بصلة واحدة.

طريقة الطهي والعمل

القيام بعملية تنظيف الرنجة.

يتم تقطيع الرنجة إلى شرائح، ثم نضعها في وعاء على النار، ويتم وضع الزيت ونتركه حتى يسخن.

إلى شرائح، ثم نضعها في وعاء على النار، ويتم وضع الزيت ونتركه حتى يسخن. نقوم بوضع البصل المقطع إلى مكعبات، مع التقليب حتى يتم الوصول للون الأصفر.

يتم إضافة الفلفل الأخضر مع التقليب.

نقوم بوضع الطماطم مع التقليب وتترك على النار حتى تطيب جميع المكونات.

نضيف الرنجة المقطعة إلى شرائح مع التقليب.

المقطعة إلى شرائح مع التقليب. يتم تنزيل المكونات من على النار ووضعها في صينية التقديم، ويتم تزينها بالبصل الأخضر والطحينة وتقدم بالصحة والعافية، وإليك رابط طريقة عمل الكبسة بالدجاج.

طريقة تنظيف الرنجة

إزالة رأس سمكة الرنجة بالسكين.

بالسكين. فتح الرنجة من الجانب.

من الجانب. التخلص من الأمعاء الداخلية للرنجة وتنظيفها جيدا.

وتنظيفها جيدا. إزالة الجلد الخارجي للرنجة من الأعلى إلى اسفل.

من الأعلى إلى اسفل. التخلص من الشوك، وإليك رابط طريقة عمل الفسيخ كالمحلات.

فوائد الرنجة

تتعدد فوائد الرنجة على صحة الإنسان، منها على سبيل المثال تخفيض الدهون الثلاثية بالجسم وتقليل الأحماض الدهنية وخفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة بالإضافة إلي تخفيض معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، كما تقوم الرنجة بتزيد الجسم بفيتامين د، وزيادة الجسم من انتاج أكسيد النيتريك في الدم بالإضافة إلي مد الجسم بفيتامين 12.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الرنجة في المنزل بخطوات صحية 100%.