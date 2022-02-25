طريقة سهلة وسريعة لعمل المهلبية بالجيلي خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة

دائمًا ما تفضل كل ام تحضير الحلويات التي يحبها ويفضلها أطفالها، وخاصتًا الحلويات المفيدة التي تحتوي على بعض الفيتامينات، ومن أهم الأنواع اللذيذة والمختلفة هي المهلبية بالجيلي، والتي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل بخطوات بسيطة و لا تحتاج إلى الكثير من التكاليف وذلك لاحتوائها على مكونات محدودة، وسوف تنال اعجابكم بالتأكيد عند القيام بإعدادها ويمكنكم معرفة الخطوات من خلال متابعة المقال.

العديد من الأطفال تحب المهلبية اللذيذة المغذية بشكل كبير، والتي يسهل تناولها خاصتًا للرضع، ولذلك تهتم كل أم تحضير المهلبية في المنزل، والان سوف نتعرف على طريقة مختلفة لعمل المهلبية وتعتبر من أهم الطرق المميزة من حيث الشكل والطعم وهي عمل المهلبية بالجيلي، وبالفعل سوف تنال إعجاب اطفالك بشكل كبير كما يمكن تقديمها أيضًا للضيوف، وطريقة تحضيرها هي موضوع هذا المقال.

طريقة عمل مهلبية بالجيلي

المهلبية من الحلويات الخفيفة، و اللذيذة والمناسبة جدًا للاطفال، كما أنها من الحلويات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، وتمنح الجسم النشاط والحركة المطلوبين، ولذلك يتم إعدادها باكثر من شكل وطريقة، والان سوف نعرض طريقة مميزة جدًا في الشكل والطعم وهي عمل المهلبية بالجلي التي يمكن أن تقدم للضيوف، أو لأفراد عائلتك كنوع حلوى مميز لذلك يمكنك متابعة الخطوات الآن من خلال خلال متابعتنا.

قد يكون هذا النوع من الحلويات مميز بعض الشىء ومختلف، ولكنها تحتوي على العديد من الفيتامينات وذلك لاحتواء المهلبية على اللبن الحليب المفيد جدًا لزيادة الكالسيوم عند الأطفال، بالإضافة إلى السكريات التي تمنحهم الطاقة والنشاط وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات المطلوبة

نصف كيلو من اللبن الحليب.

ملعقتان كبار من النشا.

ربع كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

باكو جيلي فراولة بودرة.

كوب من المياه المثلجة.

كوب من المياه الساخنة.

طريقة التحضير الجيلي بالمهلبيىة