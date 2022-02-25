نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغ الشعر باللون النحاسى بمكونات طبيعية فى البيت والنتيجة مبهرة في المقال التالي
الشعر والبشرة وشكل الجسم من أكثر الأشياء التى تهتم لها المرأة وبالأخص الشعر وطول الشعر ولون الشعر ولأن هناك كثير من النساء يحبون أن يغيرون لون شعرهن فمنهم من يرغب فى جعله اصفر أو بنى أو احمر حتى أسود يمكن الذهاب إلى صالون التجميل وتغيير اللون هناك ولكن هناك من يرغب فى تغييره فى المنزل وبخطوات بسيطة ولأن اللون النحاسى أكثر الألوان تعطى الشعر متألق ومنظره طبيعى حيوي ويناسب الكثير أيضاً من ألوان البشرة البيضاء والقمحية والسمراء لذلك نقدم لكم فى هذا المقال طريقة صبغ الشعر باللون النحاسى فى المنزل بكل سهولة وبمكونات طبيعية وبتكاليف بسيطة إليكم الطريقة.
طريقة صبغ الشعر باللون النحاسى فى المنزل بسهولة
يعتبر الشعر هو مصدر التألق والجمال لدى المرأة مما يجعلها كثيرة العناية بالشعر وعند الرغبة في التجديد تقوم السيدات والفتيات لتغيير لون الشعر للحصول على الحيوية والنضارة ويوجد ألوان لا حصر لها من ألوان الصبغة الخاصة بالشعر وكذلك الماركات العديدة من أصناف الصبغة ولكن يعتبر العائق الوحيد لدى السيدات.
المكونات:
- كأس كبير من الحناء العادية.
- عبوة من السفن اب.
- خمسة ملاعق من الكركم “ملعقة كبيرة الحجم”.
- ثلاثة ملاعق من عصير الليمون.
- مقدار من الماء المغلى للعجن.
طريقة التحضير والاستعمال:
- نقوم بإحضار طبق بلاستيك كبير خاص بصبغ الشعر ثم نضع فيه كوب كبير او صغير على حسب طول الشعر فى الطبق ثم نضيف إليه خمس ملاعق كبيرة الحجم من الكركم ونقوم بتقليبهم جيداً حتى يختلط جميع المكونات مع بعضها البعض وبعد أن نقلبهم نقوم بإضافة عبوة السفن اب تدريجياً إليهم ولكن يجب أن تكون خالية من الصودا.
- نقوم بتقليب الخليط جيداً ونتركه خمس ساعات ثم نقوم بإضافة ثلاثة ملاعق من عصير الليمون عند الاستعمال بشكل مباشر.
- نقوم بدهن الشعر من الجذور إلى الأطراف بهذه الخلطة ونغطيه بغطاء للشعر أو يمكن استبداله بكيس بلاستيك ونتركها على الشعر خمس ساعات.
- نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو بعد مرور الخمس ساعات ولابد من استخدام بلسم للشعر حتى نحصل على أفضل نتائج.
- يمكن أيضاً وضع كريم مرطب على الشعر حتى يحتفظ الشعر بالصبغة أطول فترة ممكنة .
- هذه الوصفة جيدة لأنها من مكونات طبيعية غير مؤذية للشعر وتعطي نتيجة مرضية وإطلالة رائعة.
- قومى باستخدام هذه الوصفة مرة ثانية عند خروج الصبغة من الشعر.
- عند عجن الوصفة نضيف الماء المغلى حتى يسهل العجن.
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