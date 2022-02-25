صبغ الشعر باللون النحاسى بمكونات طبيعية فى البيت والنتيجة مبهرة

الشعر والبشرة وشكل الجسم من أكثر الأشياء التى تهتم لها المرأة وبالأخص الشعر وطول الشعر ولون الشعر ولأن هناك كثير من النساء يحبون أن يغيرون لون شعرهن فمنهم من يرغب فى جعله اصفر أو بنى أو احمر حتى أسود يمكن الذهاب إلى صالون التجميل وتغيير اللون هناك ولكن هناك من يرغب فى تغييره فى المنزل وبخطوات بسيطة ولأن اللون النحاسى أكثر الألوان تعطى الشعر متألق ومنظره طبيعى حيوي ويناسب الكثير أيضاً من ألوان البشرة البيضاء والقمحية والسمراء لذلك نقدم لكم فى هذا المقال طريقة صبغ الشعر باللون النحاسى فى المنزل بكل سهولة وبمكونات طبيعية وبتكاليف بسيطة إليكم الطريقة.

طريقة صبغ الشعر باللون النحاسى فى المنزل بسهولة

يعتبر الشعر هو مصدر التألق والجمال لدى المرأة مما يجعلها كثيرة العناية بالشعر وعند الرغبة في التجديد تقوم السيدات والفتيات لتغيير لون الشعر للحصول على الحيوية والنضارة ويوجد ألوان لا حصر لها من ألوان الصبغة الخاصة بالشعر وكذلك الماركات العديدة من أصناف الصبغة ولكن يعتبر العائق الوحيد لدى السيدات.

المكونات:

كأس كبير من الحناء العادية.

عبوة من السفن اب.

خمسة ملاعق من الكركم “ملعقة كبيرة الحجم”.

ثلاثة ملاعق من عصير الليمون.

مقدار من الماء المغلى للعجن.

طريقة التحضير والاستعمال: