طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي بدون لحوم بكل سهولة في المنزل

يعد اللانشون من ‏الأطعمة المفضلة عند جميع الأشخاص والأطفال والكبار ويعد أيضا اللانشون حشو سريع للسندوتشات‏ أو يمكن تقديمه في وجبات الإفطار أو كأحد المقبلات على الوجبات المختلفة وحيث يتعدد نكهات اللانشون بالدجاج أو باللحم، كما أن طريقة تحضير سهلة وسريعة ولا تأخذ وقت ولا مجهود كثير،‏ ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحوم في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة ومكوناته متوفرة في كل مطبخ ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحوم

يعتبر اللانشون من الوجبات الخفيفة التي يتم تناولها بالأخص في الإفطار ويعشقها الأطفال وكذلك يقبل عليها الكبار حيث يتم تحضير منها السندوتشات والوجبات الخفيفة في المدرسة وكذلك العمل ولكن يوجد بعض الآراء السلبية بشأن تحضير اللانشون في المصانع مما يجعل بعض الأمهات تمنع شراء اللانشون بشكل نهائي على الرغم من رغبة الأطفال فيه.

المكونات:

أثنين مثلث من الجبنة.

عدد أثنين من البيض .

أثنين ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض .

مكعب واحد من مرقة دجاج .

نصف كوب من الزيت .

نصف ملعقة من الفلفل الأسود .

نصف ملعقة من البابريكا .

فص واحد من الثوم .

حبهان .

طريقة التحضير :