نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي بدون لحوم بكل سهولة في المنزل في المقال التالي
يعد اللانشون من الأطعمة المفضلة عند جميع الأشخاص والأطفال والكبار ويعد أيضا اللانشون حشو سريع للسندوتشات أو يمكن تقديمه في وجبات الإفطار أو كأحد المقبلات على الوجبات المختلفة وحيث يتعدد نكهات اللانشون بالدجاج أو باللحم، كما أن طريقة تحضير سهلة وسريعة ولا تأخذ وقت ولا مجهود كثير، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحوم في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة ومكوناته متوفرة في كل مطبخ ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل اللانشون البيتي بدون لحوم
يعتبر اللانشون من الوجبات الخفيفة التي يتم تناولها بالأخص في الإفطار ويعشقها الأطفال وكذلك يقبل عليها الكبار حيث يتم تحضير منها السندوتشات والوجبات الخفيفة في المدرسة وكذلك العمل ولكن يوجد بعض الآراء السلبية بشأن تحضير اللانشون في المصانع مما يجعل بعض الأمهات تمنع شراء اللانشون بشكل نهائي على الرغم من رغبة الأطفال فيه.
المكونات:
- أثنين مثلث من الجبنة.
- عدد أثنين من البيض.
- أثنين ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- مكعب واحد من مرقة دجاج.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- فص واحد من الثوم.
- حبهان.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي فيه أثنين مثلث من الجبنة النستو مع أثنين من البيض ثم يضاف إليهم أثنين ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض مع مكعب واحد من مرقة دجاج ونصف كوب من الزيت ونصف ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من البابريكا ثم بعد ذلك يضاف إليهم فص واحد من الثوم وحبهان ثم قومي بخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعماً تماماً.
- الخطوة الثانية قومي بإخراج الخليط من الخلاط ثم بعد ذلك أعجبني الخليط بيديك حتى يصبح الخليط متماسك ثم بعد ذلك توضع العجينة في كيس بلاستيكي يكون على شكل اسطوانة حتى يكون مثل الموجود في المحلات قومي بإغلاق الكيس جيداً لمنع دخول الهواء ثم بعد ذلك نلف العجينة بعد وضعها في الكيس البلاستيكي بورق القصدير ثم بعد ذلك توضع اللفة في الإناء بداخله ماء وبعد ذلك تترك اللفة في الماء وتوضع على نار هادئة لمدة ساعة حتى تنضج تماماً وبعد مرور الوقت تخرج اللفة من الماء وتترك جانباً حتى تبرد تماما ثم بعد ذلك توضع في الثلاجة.
- الخطوة الثالثة قومي بإخراج اللانشون من الثلاجة وبعد ذلك اصبح اللانشون جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك بالشكل التي تريدين وحيث يمكن إضافة نوع من أنواع الزيتون عند التحضير ليضيف له مذاق وشكل جذاب.
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