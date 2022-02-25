نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري حلويات الآيس كريم بالكنافة في رمضان بمذاق رائع في المقال التالي
الكنافة من الحلويات التي يتم الإبداع في طرق تحضيرها حتى الآن ويوجد أكثر ما يقارب من آلاف من الوصفات التي تعتمد على الكنافة كمكون أساسي وبسبب اقتراب شهر رمضان ترغب الأمهات والافراد في التوسع في طرق تحضير الكنافة وقد ظهرت العديد من الطرق المختلفة مثل الآيس كريم بالكنافة الذي يعتبر من أحدث الأشياء التي تم التوصل إليها وقد تم إبتكار ذلك النوع من الحلويات في الآوان الأخيرة في ظل تطور أصناف الحلويات ويعتبر ذلك النوع مناسب لتقديمه في شهر رمضان للتجديد في أصناف الحلويات التي يتم إعدادها ويصاحب آيس كريم الكنافة طريقة تحضير سهلة وسريعة غير مكلفة وإذا كنت ترغب في الحصول على الطريقة يمكنك الحصول على الطريقة يمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.
طريقة تحضير الآيس كريم بالكنافة
يعتبر الآيس كريم من الأشياء المحببة التي يميل إليها جميع الأفراد وتناولها باستمرار سواء في الخارج من المحلات الجانبية أو في الكافيهات فهي من الأشياء التي أصبحت متطورة جداً في ذلك الوقت ويوجد أصناف لا حصر لها من أصناف الآيس كريم، ويعتبر موسم الإقبال الخاص بالآيس كريم هو فصل الصيف بسبب حرارة المناخ مما يجعل الأفراد في حاجة مستمرة لتناول الأشياء الباردة مثل الآيس كريم والمشروبات الغازية، ومع اقتراب شهر رمضان نقدم لكم استخدام الآيس كريم الذي يحبها الجميع وتحضيرها بشكل مختلف تماماً وهو آيس كريم بالكنافة التي تعتبر من الأصناف الغير متداولة ولكنها شهية ولذيذة وفي ذات الوقت يمكن الأمهات تحضيرها بسهولة وللتعرف على طريقة تحضير آيس كريم بالكنافة يمكنك متابعة هذا المقال.
الآيس كريم
الآيس كريم من المثلجات التي تعتبر من الحلويات الباردة والتي ظهرت منذ مئات السنين ومنذ ظهورها وهي من الأشياء المحببة والتي لا يمكن مقاومتها عند رؤيتها في المحلات الخاصة بها حتى أنها أصبحت في ذلك الوقت متطورة بشكل كبير ووجود نكهات من جميع أصناف الفواكه وكذلك المقبلات والمكسرات والإضافات التي لا يمكن أن تخطر على بال الفرد.
مقادير التحضير:
- نصف كأس من الزبدة.
- كأسين من السكر الأبيض.
- ملعقتين كبيرتين من ماء الزهر.
- عبوة من كريم شانتيه.
- مقدار كأس من الماء.
- كأسين من الآيس كريم بنكهة الفانيليا.
- ملعقة من المسحوق قشر الليمون.
طريقة التحضير:
- تحضير وعاء على نار هادئة ووضع فيه مكون السكر والماء على درجة حرارة هادئة للغليان وبعد ذلك نطفئ النار، وإزالة الشوائب التي تظهر أثر الغليان.
- تحضير مكونات الكنافة وتقطيعها إلى قطع صغيرة جداً باليدين ووضعها فى صينية ثم نسكب عليها مقدار الزبدة السائلة والتقليب حتى تتشرب الزبدة.
- نقوم بوضع الكنافة في صينية وتقليبها على نار هادئة حتى تصبح صفراء اللون، بعد أن يتم تحمير الكنافة يتم وضع نصفها في صينية صغيرة الحجم.
- سكب مقدار معين من الشربات فوق الكنافة مناسب، تحضير بولات خاصه بالآيس كريم ووضع فيها كميات مناسبة من الكنافة بالشربات ثم وضع مكون الكريم شانتيه.
- بعد إضافة مكون كريم الشانتيه يتم إضافة مقدار آخر من الكنافة ويوضع مرة أخرى الكريم شانتيه في النهاية، ثم إضافة بعض المكسرات المتاحة أو إضافة صوص الفواكه حسب الرغبة في النكهات المحببة أو ترك الايس كريم بدون إضافة ويتم وضع الآيس كريم في الثلاجة حتى يبرد وبعد ذلك يصبح جاهز للتقديم.
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