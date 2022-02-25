حضري حلويات الآيس كريم بالكنافة في رمضان بمذاق رائع

الكنافة من الحلويات التي يتم الإبداع في طرق تحضيرها حتى الآن ويوجد أكثر ما يقارب من آلاف من الوصفات التي تعتمد على الكنافة كمكون أساسي وبسبب اقتراب شهر رمضان ترغب الأمهات والافراد في التوسع في طرق تحضير الكنافة وقد ظهرت العديد من الطرق المختلفة مثل الآيس كريم بالكنافة الذي يعتبر من أحدث الأشياء التي تم التوصل إليها وقد تم إبتكار ذلك النوع من الحلويات في الآوان الأخيرة في ظل تطور أصناف الحلويات ويعتبر ذلك النوع مناسب لتقديمه في شهر رمضان للتجديد في أصناف الحلويات التي يتم إعدادها ويصاحب آيس كريم الكنافة طريقة تحضير سهلة وسريعة غير مكلفة وإذا كنت ترغب في الحصول على الطريقة يمكنك الحصول على الطريقة يمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الآيس كريم بالكنافة

يعتبر الآيس كريم من الأشياء المحببة التي يميل إليها جميع الأفراد وتناولها باستمرار سواء في الخارج من المحلات الجانبية أو في الكافيهات فهي من الأشياء التي أصبحت متطورة جداً في ذلك الوقت ويوجد أصناف لا حصر لها من أصناف الآيس كريم، ويعتبر موسم الإقبال الخاص بالآيس كريم هو فصل الصيف بسبب حرارة المناخ مما يجعل الأفراد في حاجة مستمرة لتناول الأشياء الباردة مثل الآيس كريم والمشروبات الغازية، ومع اقتراب شهر رمضان نقدم لكم استخدام الآيس كريم الذي يحبها الجميع وتحضيرها بشكل مختلف تماماً وهو آيس كريم بالكنافة التي تعتبر من الأصناف الغير متداولة ولكنها شهية ولذيذة وفي ذات الوقت يمكن الأمهات تحضيرها بسهولة وللتعرف على طريقة تحضير آيس كريم بالكنافة يمكنك متابعة هذا المقال.

الآيس كريم

الآيس كريم من المثلجات التي تعتبر من الحلويات الباردة والتي ظهرت منذ مئات السنين ومنذ ظهورها وهي من الأشياء المحببة والتي لا يمكن مقاومتها عند رؤيتها في المحلات الخاصة بها حتى أنها أصبحت في ذلك الوقت متطورة بشكل كبير ووجود نكهات من جميع أصناف الفواكه وكذلك المقبلات والمكسرات والإضافات التي لا يمكن أن تخطر على بال الفرد.

مقادير التحضير:

نصف كأس من الزبدة.

كأسين من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من ماء الزهر.

عبوة من كريم شانتيه.

مقدار كأس من الماء.

كأسين من الآيس كريم بنكهة الفانيليا.

ملعقة من المسحوق قشر الليمون.

طريقة التحضير: