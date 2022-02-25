احضرى الدجاج المشوي بتتبيلة مميزة على الفحم مثل المطاعم

تعتبر وصفات الدجاج المشوي من أشهر وجبات الدجاج التي يتم الإبداع فى طرق تحضيرها والابتكار فيها بسبب التتبيلة المميزة التي يمكن الإبداع فيها من خلال إضافة بعض المكونات الجديدة وهذا ما يعتبر سلسلة الإبداع والتجديد في مذاق الدجاج المشوي حتى أنها لا تستمر على مذاق معين، وكذلك يمكن تحضير الدجاج المشوي بطرق متعددة مثل الدجاج المشوي في الفرن أو على الفحم حيث يفضل البعض تلك الطريقة والبعض الآخر طريقة الفحم، ويمكنك اليوم تحضير الدجاج المشوي بالتتبيلة مميزة ومختلفة وتحضير أطباق من السلطة والأرز والطحينة بجانب الوجبات حيث تعتبر تلك الوجبة مناسبة للتقديم في العزومات أو لأفراد الأسرة وإذا كنت ترغب في التعرف على خطوات التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الدجاج المشوي بالتتبيلة

مكونات التحضير:

دجاجة متوسطة الحجم مقطعة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدد من فصوص الثوم المهروسة.

رشة من توابل البابريكا.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقتين من عصير الليمون.

رشة من الكركم.

ملعقة من الملح.

طريقة التحضير: