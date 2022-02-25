نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل بسكويت القرفة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل في المقال التالي
يعد بسكويت القرفة من أنواع البسكويت والمخبوزات الشهية واللذيذة التي تقدم كوجبة خفيفة وحيث يمكن تناول بسكويت القرفة بجانب الشاي والمشروبات الساخنة، كما أن بسكويت القرفة يقبل على تناوله العديد من الأشخاص الأطفال والكبار، وكما أن القرفة تدخل في العديد من الوصفات، وكما يتميز بسكويت القرفة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ ويتميز بمذاق رائع ورائحة مختلف عن أنواع البسكويت الاخري، يتميز بسكويت القرفة بأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت القرفة الشهي بطريقة مضمونة ومعروفة في البيت بمذاق مختلف وبأسهل الطرق من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بسكويت القرفة
القرفة تعتبر من النكات المحببة لبعض الأفراد ويتم إضافة مكون القرفة في الكثير من الأشياء خاصةً المعجنات وكذلك أصناف الكيك لإعطاء نكهات القرفة اللذيذه وعادةً ما يصاحب إضافة القرفة القليل من السكر حتى يعطي مذاق ورائحة محببة ومرغوبة لدي الأفراد ويوجد أشهر أنواع القرص بنكهات القرفة على الرغم من بساطة القرفة.
المكونات:
- ثلاث أرباع كوب من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الزبدة الغير مملحة.
- ثلاث ملاعق صغيرة من شراب الذرة لايت.
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.
- ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ربع ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة المطحون.
- ذرة من من ملح الطعام.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم ضعي فيه نصف كوب من الزبدة الغير مملحة ثم قومي بخفقها بواسطة الخلاط الكهربائي وبعد ذلك قومي بإضافة ثلاث أرباع كوب من السكر الأبيض المطحون مع خليط الزبدة وثلاث ملاعق صغيرة من شراب الذرة لايت ويتم خفقهم جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة البيض بالتدريج مع ذرة من ملح الطعام والزنجبيل المطحون والبهارات المشكلة وبيكربونات الصوديوم والقرفة المطحون ثم قومي بالإستمرار في الخفق المكونات جيداً على درجة متوسطة حتى يصبح لدينا قوام كريمي كثيف وبعد ذلك يتم إضافة كوب ونصف من الدقيق الأبيض بالتدريج قومي بخلط المكونات باستمرار لمدة نصف دقيقة حتى نحصل على عجينة متماسكة وهشة.
- الخطوة الثالثة قومي بتغطية الوعاء جيداً ثم قومي بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً وبعد مرور الوقت قومي بإخراج الوعاء من الثلاجة ثم قومي بفرد العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق وبعد ذلك أبدأي في تشكيل البسكويت بتقطيع البسكويت أو في ماكينة البسكويت وقومي بتشكيل البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ثم قومي بإدخال صينية البسكويت في فرن محمي مسبقاً واتركي البسكويت في الفرن لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى يصبح لونه ذهبي وحتى يتحمر البسكويت وبعد مرور الوقت قومي بإخراج صينية البسكويت من الفرن بعد تمام النضج واتركي البسكويت حتى يبرد جيداً ثم بعد ذلك ضعي البسكويت في علبة محكمة للغلق وتناوليه بجانب كوب من الشاي أو بجانب المشروبات الساخنة.
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